PSV heeft zaterdag de eerste nederlaag in de Eredivisie geleden. De Eindhovenaren gingen met 2-1 ten onder bij FC Twente en verloren daardoor de koppositie aan Ajax.

De dramatische avond voor PSV tekende zich al vroeg af in Enschede. Na zeventien minuten spelen opende Václav Cerný met een geplaatst schot de score in De Grolsch Veste. Dankzij een geweldige uithaal van de Tsjech werd het zeven minuten later zelfs 2-0.

PSV kwam na rust sterker voor de dag en bracht in de 55e minuut de spanning terug met de 2-1 van Guus Til. Daar bleef het, ook na het inbrengen van debutant Anwar El Ghazi, bij voor de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij. In de slotfase kopte André Ramalho de bal nog op de lat.

Door het verlies in Enschede raakt PSV de koppositie in de Eredivisie kwijt aan Ajax. De Amsterdammers wonnen eerder op de dag met 4-0 van SC Cambuur en zijn na de eerste vijf wedstrijden nog foutloos in de Eredivisie. FC Twente heeft net als PSV twaalf punten verzameld en staat op basis van het mindere doelsaldo (+16 om +8) derde.

Voor PSV is de nederlaag ook een slechte generale richting de Europa League-wedstrijd van komende donderdag tegen de Noorse club Bodø/Glimt. De Eindhovenaren liepen vorige week de Champions League mis doordat het tweeluik met Rangers FC verloren ging. Zij moeten daardoor verder in de Europa League.

PSV kon tegen FC Twente 'gewoon' beschikken over Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré. De twee sleutelspelers werden in de laatste dagen van de transfermarkt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Engeland, maar tot een transfer kwam het uiteindelijk niet.

