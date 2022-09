PSV heeft zaterdag voor het eerst dit Eredivisie-seizoen verloren. De Eindhovenaren gingen met 2-1 ten onder bij FC Twente en verloren daardoor de koppositie aan Ajax.

De dramatische avond voor PSV tekende zich al vroeg af in Enschede. Na zeventien minuten spelen opende Václav Cerný met een geplaatst schot de score in De Grolsch Veste. Dankzij een geweldige uithaal van de Tsjech werd het zeven minuten later zelfs 2-0.

PSV kwam na rust sterker voor de dag en bracht in de 55e minuut de spanning terug met de 2-1 van Guus Til. Daar bleef het, ook na het inbrengen van debutant Anwar El Ghazi, bij voor de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij. In de slotfase kopte André Ramalho de bal nog op de lat.

Door het verlies in Enschede raakt PSV de koppositie in de Eredivisie kwijt aan Ajax. De Amsterdammers wonnen eerder op de dag met 4-0 van SC Cambuur en zijn na de eerste vijf wedstrijden nog foutloos in de Eredivisie. FC Twente heeft net als PSV twaalf punten verzameld en staat op basis van het mindere doelsaldo (+16 om +8) derde.

Voor PSV is de nederlaag ook een slechte generale richting de Europa League-wedstrijd van komende donderdag tegen de Noorse club Bodø/Glimt. De Eindhovenaren liepen vorige week de Champions League mis doordat het tweeluik met Rangers FC verloren ging. Zij moeten daardoor verder in de Europa League.

PSV kon tegen FC Twente 'gewoon' beschikken over Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré. De twee sleutelspelers werden in de laatste dagen van de transfermarkt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Engeland, maar tot een transfer kwam het uiteindelijk niet.

Eredivisie-speelronde 5 Vrijdag: Fortuna-FC Utrecht 2-3

Zaterdag: Ajax-Cambuur 4-0

Zaterdag: FC Twente-PSV 2-1

Zaterdag: Sparta-FC Volendam 4-0

Zaterdag 21.00 uur: Go Ahead-Feyenoord

Zondag 12.15 uur: RKC-Excelsior

14.30 uur: FC Emmen-AZ

14.30 uur: Heerenveen-NEC

16.45 uur: FC Groningen-Vitesse

Václav Cerný is de gevierde man bij FC Twente met twee doelpunten. Václav Cerný is de gevierde man bij FC Twente met twee doelpunten. Foto: Pro Shots

FC Twente speelt PSV weg voor rust

Na de rumoerige transferdagen in Eindhoven wilde PSV vooral de voeten weer laten spreken, maar in de eerste test in de Eredivisie kwam daar niks van terecht. De ploeg van Van Nistelrooij kwam labbekakkerig uit de startblokken en werd overvleugeld door het ontketende FC Twente.

De thuisploeg kreeg gelijk de nodige kansen. Mathias Kjølø stuitte op PSV-doelman Walter Benítez en Cerný schoot na tien minuten rakelings naast. PSV kon daar helemaal niets tegenover stellen. Na zeventien minuten spelen volgde de rekening voor PSV voor de belabberde openingsfase in Enschede.

Cerný nam een voorzet van Gijs Smal aanvankelijk verkeerd aan, maar bood zichzelf een herkansing en schoot knap raak uit de draai: 1-0. PSV was helemaal van de leg en werd bij vlagen weggespeeld door de ploeg van trainer Ron Jans.

Zeven minuten later viel de onvermijdelijke 2-0. Sangaré kopte een indirecte vrije trap van FC Twente weg, waarna de bal voor de voeten van Cerný belandde. De Tsjech haalde verwoestend uit en liet Benítez kansloos. Het was aan de Argentijnse doelman te danken dat de schade voor PSV 'slechts' bij 2-0 bleef.

Guus Til zorgde met zijn eerste doelpunt in Eindhovense dienst voor de 2-1 van PSV. Guus Til zorgde met zijn eerste doelpunt in Eindhovense dienst voor de 2-1 van PSV. Foto: Getty Images

PSV nog dicht bij gelijkmaker

Als herboren kwam PSV na de onderbreking uit de kleedkamer. De ploeg van Van Nistelrooij was een stuk feller in de duels en kwam veel makkelijker aan voetballen toe, wat ook tot de nodige mogelijkheden leidde.

Al in de 55e minuut vond PSV de aansluiting met FC Twente. Til ontving de bal van uitblinker Xavi Simons en de aanvallende middenvelder werkte keurig vanuit de draai af. Het was voor Til zijn eerste doelpunt in Eindhovense dienst.

Met de ingevallen El Ghazi ging PSV in de slotfase nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, al bleven grote kansen uit. Aan de andere kant was FC Twente dicht bij de 3-1 toen Wout Brama uit een hoekschop rakelings naast schoot.

Twee minuten voor tijd leek het nog 2-2 te worden, maar de kopbal van Ramalho uit een hoekschop eindigde op de lat. Daardoor kregen PSV en Van Nistelrooij de volgende tik in de openingsfase van het seizoen.