Feyenoord treedt zaterdag met Fredrik André Bjørkan aan in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (aftrap 21.00 uur). De Noorse huurling begint als linksback en maakte daarmee zijn debuut voor de Rotterdammers. Dávid Hancko verhuist naar het centrum van de verdediging.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Bjørkan; Timber, Kökçü, Szymanski; Dilrosun, Danilo, Walemark.

Feyenoord maakte afgelopen maandag de komst van de 24-jarige Bjørkan wereldkundig. De Noor wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Bundesliga-club Hertha BSC en moet de opvolger van de naar Manchester United vertrokken Tyrell Malacia worden.

Met de komst van Bjørkan kan Hancko naar zijn geliefde positie in het hart van de verdediging verhuizen. De Slowaak debuteerde vorige week in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Emmen nog als linksachter. Toen stond Jacob Rasmussen centraal achterin. De van Vitesse overgekomen verdediger is nu gepasseerd door trainer Arne Slot.

Sebastian Szymanski keert terug in de basis na zijn reserverol tegen Emmen. De Pool neemt de plaats in van Lutsharel Geertruida, die voor de gelegenheid op het middenveld speelde. Verder kiest Slot voor zijn vertrouwde namen voor het duel in Deventer.

Na vier wedstrijden is Feyenoord nog ongeslagen in de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen drie duels en speelden gelijk tegen sc Heerenveen (0-0). Go Ahead Eagles kent een belabberde start van de competitie en is nog puntloos.