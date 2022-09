Sarina Wiegman heeft zich met zaterdag de Engelse voetbalsters verzekerd van deelname aan het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. De Europees kampioen won in Wenen met 0-2 van Oostenrijk en bleef zo - met een extreem goed doelsaldo - foutloos in de kwalificatie.

Alessia Russo (zevende minuut) en Nikita Parris (69e minuut) maakten in Stadion Wiener Neustadt de doelpunten, waardoor Engeland de volle 27 punten heeft na negen wedstrijden. Dat zijn er negen punten meer dan Oostenrijk, dat tweede staat en zich via de play-offs zal moeten plaatsen voor het WK.

De 'Lionesses' sluiten de kwalificatie dinsdag af met een thuiswedstrijd tegen Luxemburg, dat eerder met 0-10 werd verslagen. Engeland heeft nu een doelsaldo van zeventig voor en nul tegen, mede doordat in november met 20-0 gewonnen werd van Letland.

Zaterdagavond in Wenen kreeg Wiegman van haar Oostenrijkse collega Irene Fuhrmann een taart, als felicitatie voor het winnen van het EK. Oostenrijk strandde op dat toernooi in de kwartfinales tegen Duitsland, dat het in de finale na verlenging met 2-1 moest afleggen tegen Engeland.

Sarina Wiegman met Rachel Daly tijdens het duel met Oostenrijk. Sarina Wiegman met Rachel Daly tijdens het duel met Oostenrijk. Foto: Getty Images

Engeland gaat voor zesde keer meedoen

Het is de zesde keer dat Engeland zich geplaatst heeft voor het WK, dat volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland voor de negende keer gehouden wordt. De beste prestatie van de Engelse vrouwen is de derde plaats in 2015 in Canada. In 2019 in Frankrijk eindigde Engeland als vierde, na een nederlaag in de bronzen finale tegen Zweden.

Nederland is nog niet zeker van WK-deelname. De ploeg van de nieuwe bondscoach Andries Jonker moet dinsdag in Utrecht winnen van IJsland voor rechtstreekse plaatsing.

Bij een gelijkspel of een nederlaag is Oranje veroordeeld tot het spelen van play-offs.