Ajax-trainer Alfred Schreuder kreeg zaterdag na afloop van de 4-0-overwinning op SC Cambuur meer vragen over de laatste week van de transferwindow dan over de gewonnen wedstrijd. De trainer wilde niet te hard oordelen over het overslaan van trainingen door onder anderen Mohammed Kudus en wees op de kwaliteiten van de Ghanees. "Het is gewoon een geweldige speler."

In eerste instantie kreeg SC Cambuur enkele mogelijkheden in de Johan Cruijff ArenA, voordat Steven Bergwijn de wedstrijd in de 35e minuut open brak met een intikker. In de 40e minuut scoorde de geboren Amsterdammer vervolgens met een fraaie knal van afstand zijn tweede doelpunt van de wedstrijd.

Schreuder stelde "niet verbaasd" te zijn over de goede start van de aanvaller, die deze zomer voor 30,25 miljoen euro overkwam van Tottenham Hotspur. "We prijzen ons gelukkig dat hij bij Ajax speelt. Hij heeft bijzondere kwaliteiten en heeft een goede drive. De kwaliteit van afwerken is bij hem wel heel hoog. Ik had niet verwacht dat hij zó goed kon schieten."

In de rust wisselde Schreuder Brian Brobbey en bracht hij Kudus in de ploeg, die in de tweede helft als spits speelde en de 4-0 maakte. De Ghanees sloeg deze week twee trainingen over nadat Ajax een bod van Premier League-club Everton afsloeg.

Schreuder wijst erop dat zijn ploeg iedere speler nog hard nodig heeft dit seizoen. "Ajax heeft heel veel goede spelers, voor sommige jongens is het lastig dat ze dan minder spelen. Ik heb aan iedereen gevraagd om de rol te accepteren die ze hebben in de groep, want we doen het met z'n allen, en pas aan het einde worden de prijzen verdeeld."

De trainer wijst ook op de "bijzondere kwaliteiten" van Kudus. "Die jongen heeft een prima voorbereiding gedraaid. Hij is een basisspeler voor ons. Hij speelt dan niet altijd in de basis, maar als je naar de selectie kijkt, is het gewoon een geweldige speler voor Ajax. Je ziet vandaag ook wat hij brengt in het elftal: veel tempo en heel veel dynamiek."

Mohammed Kudus scoort de 4-0 voor Ajax tegen Cambuur. Mohammed Kudus scoort de 4-0 voor Ajax tegen Cambuur. Foto: Pro Shots

Kudus trainde naar eigen zeggen niet wegens mentale gezondheid

Kudus zelf in gesprek met ESPN over het uitblijven van zijn transfer naar Everton: "Ik wist dat het twee kanten op kon. Er zijn meerdere belangen. Mijn belang, het belang van de clubs. Maar goed, zoals je vandaag kon zien ben ik nu weer helemaal gefocust op Ajax. De transferwindow is gesloten, nu is het weer back to work."

De Ghanees benadrukte dat hij niet in staking was, maar dat hij twee keer niet niet kon trainen wegens zijn mentale gezondheid. "We zijn naast voetballers ook mensen. Je mentale gezondheid is ook belangrijk. Daar heb ik het over gehad met de trainer. In de dagen daarna heb ik me gewoon weer voorbereid op de de wedstrijd van vandaag."

Op de persconferentie na de wedstrijd werd overigens ook bekend gemaakt dat linksback Owen Wijndal de Champions League-wedstrijd tegen Rangers FC mist vanwege een blessure. Die wedstrijd is aanstaande woensdag om 18.45 uur.