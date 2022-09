Ajax heeft zaterdag een eenvoudige overwinning geboekt in de Eredivisie-wedstrijd tegen SC Cambuur. De Amsterdamse club won, een paar dagen na de chaotische afsluiting van de transferperiode, met 4-0 in de Johan Cruijff ArenA en neemt de koppositie over van PSV.

Door twee goals van Steven Bergwijn, in de 35e en de veertigste minuut, leidde Ajax halverwege met 2-0. Via Devyne Rensch werd het in de 53e minuut 3-0 en invaller Mohammed Kudus bepaalde na 64 minuten de eindstand op 4-0.

Kudus herpakte zich zo, nadat hij eerder deze week weigerde te trainen in de hoop een transfer naar Everton af te dwingen. Edson Álvarez, die in de basis stond tegen Cambuur, deed dat ook tevergeefs met de wens om naar Chelsea te verkassen. Ondertussen huurde Ajax Lucas Ocampos, die zaterdag in de ArenA als invaller zijn debuut maakte. Ook de al eerder vastgelegde Francisco Conceição kreeg als invaller voor het eerst speeltijd in de Eredivisie.

Door de overwinning op Cambuur blijft Ajax na vijf wedstrijden foutloos in de Eredivisie en dat kan niet gezegd worden van PSV. De Eindhovenaren verloren zaterdag met 2-1 van FC Twenten en verspeelden zo de koppositie. Ajax heeft nu drie punten meer.

Het is voor het eerst in twintig jaar dat Ajax het Eredivisie-seizoen begint met louter zeges in de eerste vijf speelronden. De ploeg van trainer Alfred Schreuder kan daardoor met een goed gevoel toewerken naar de Champions League-confrontatie woensdag thuis tegen Rangers FC. De Schotse club verloor zaterdag met 4-0 de topper tegen Celtic.

Mohammed Kudus maakte de 4-0. Mohammed Kudus maakte de 4-0. Foto: Getty Images

Bergwijn maakt vijfde en zesde goal

Na de 9-0-afstraffing vorig seizoen in de ArenA begon Cambuur zaterdag behoudender en dat pakte aanvankelijk niet slecht uit. Michael Breij kreeg in de eerste helft twee aardige mogelijkheden, terwijl Ajax ondanks veel balbezit lange tijd geen grote kansen creëerde.

In de 35e minuut was dan toch raak voor Ajax en net als tegen FC Groningen (6-1) en Sparta Rotterdam (0-1) was het Bergwijn die tekende voor de openingstreffer. Hij tikte op aangeven van Steven Berghuis binnen en maakte vijf minuten later ook de 2-0.

De vleugelaanvaller kreeg de bal op zo'n 25 meter van het doel. Geen enkele verdediger van Cambuur viel hem aan, waardoor Bergwijn kon aanleggen en hard raak schoot. Het was al de zesde treffer van Bergwijn dit Eredivisie-seizoen.

Steven Bergwijn scoorde twee keer. Steven Bergwijn scoorde twee keer. Foto: Pro Shots

Grillitsch blijft negentig minuten op bank

Zo was halverwege duidelijk dat het een probleemloze middag zou worden voor Ajax. Rensch tekende in de 53e minuut voor de 3-0, door zonder dat hij het wist een schot van Kenneth Taylor te verlengen. Een paar minuten later ging Bergwijn onder luid applaus van het veld en werd vervangen door Conceição.

Kudus, die halverwege was ingevallen, maakte de 4-0. Hij tikte in de 64e minuut een voorzet van Calvin Bassey binnen. Er werd daarna niet meer gescoord, al ging het publiek de ArenA nog wel staan voor het debuut van Ocampos. De tienvoudig Argentijns international deed de laatste tien minuten mee.

Florian Grillitsch, de andere nieuwkomer deze week bij Ajax, zat ook bij de wedstrijdselectie, maar Schreuder gunde hem nog geen speeltijd.