Real Madrid blijft ook na de vierde speeldag foutloos in La Liga. De regerend landskampioen won zaterdag met 2-1 van Real Betis en verstevigde daarmee de koppositie in de Spaanse competitie.

Al voor de aftrap stal Real Madrid de show, toen de spelers op het veld poseerden met de gewonnen Champions League-beker en de Europese Super Cup. Het leverde uitzinnige taferelen op in het verbouwde Estadio Santiago Bernabéu.

Na negen minuten spelen konden de fans van Real Madrid weer uit hun stoeltje veren. Vinícius Júnior dook na een fraaie pass van David Alaba alleen op voor de doelman van Real Betis en de linksbuiten wipte de bal listig over de keeper: 1-0.

Lang kon Real niet genieten van de voorsprong, want in de zeventiende minuut was het alweer gelijk in Madrid. Sergio Canales schoot de bal na een inworp hard door de benen van Real-doelman Thibaut Courtois.

Dankzij een treffer van Rodrygo ging Real Madrid alsnog aan de haal met de driepunter. De Braziliaan zette zijn voet keurig tegen een voorzet van Federico Valverde, waardoor de thuisploeg foutloos bleef in La Liga. Real Betis leed zijn eerste nederlaag van het seizoen, maar staat voorlopig nog wel tweede.

Daar kan zaterdagavond verandering in komen, als FC Barcelona tegen Sevilla speelt. Het duel in Betis begint om 21.00 uur. Real Sociedad en Atlético Madrid zijn om 19.00 uur begonnen aan hun onderlinge competitiewedstrijd.

