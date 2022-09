FC Barcelona heeft zaterdag met Frenkie de Jong als invaller een ruime overwinning geboekt op Sevilla. Het werd 0-3 voor de Catalanen, nadat koploper Real Madrid eerder op de dag met 2-1 won van Real Betis.

Halverwege leidde Barcelona met 0-2 in Estadio Ramón Sánchez Pizjuan, na goals van Raphinha (21e minuut) en Robert Lewandowski (36e minuut). De treffer van de Poolse spits was fraai. Hij controleerde een pass van Jules Koundé op de borst en volleerde binnen.

In de vijftigste minuut bepaalde Eric García de eindstand op 0-3 en opnieuw was de assist van Koundé. Dertien minuten later kwam De Jong binnen de lijnen als vervanger van Pedri.

Bij Sevilla maakte voormalig Ajax-spits Kasper Dolberg zijn debuut. De Deen, die wordt gehuurd van OGC Nice, speelde de laatste 35 minuten. Met Nemanja Gudelj kwam er nog een oud-Ajacied in actie bij Sevilla, maar de Serviër werd halverwege al gewisseld.

Door de ruime overwinning staat Barcelona op de tweede plaats in La Liga met tien punten uit vier wedstrijden. Sevilla heeft pas een punt.

Real Madrid won in het verbouwde Estadio Santiago Bernabéu. Foto: Getty Images

Real Madrid blijft foutloos

Koploper Real Madrid blijft ook na de vierde speeldag foutloos in La Liga, door een 2-1-overwinning op Real Betis. Al voor de aftrap stal Real Madrid de show, toen de spelers op het veld poseerden met de gewonnen Champions League-beker en de Europese Super Cup. Het leverde uitzinnige taferelen op in het verbouwde Estadio Santiago Bernabéu.

Na negen minuten spelen konden de fans van Real Madrid weer uit hun stoeltje veren. Vinícius Júnior dook na een fraaie pass van David Alaba alleen op voor de doelman van Real Betis en de linksbuiten wipte de bal listig over de keeper: 1-0.

Lang kon Real niet genieten van de voorsprong, want in de zeventiende minuut was het alweer gelijk in Madrid. Sergio Canales schoot de bal na een inworp hard door de benen van Real-doelman Thibaut Courtois.

Dankzij een treffer van Rodrygo ging Real Madrid alsnog aan de haal met de driepunter. De Braziliaan zette zijn voet keurig tegen een voorzet van Federico Valverde, waardoor de thuisploeg foutloos bleef in La Liga.