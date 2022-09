Chelsea heeft zaterdag met dank aan een late treffer van Kai Havertz met 2-1 gewonnen van West Ham United. Bij Leeds United kwam Sinisterra voor het tweede weekend op rij tot scoren.

Chelsea begon teleurstellend aan het seizoen en won slechts twee van de eerste vijf competitiewedstrijden. Ook in de derby tegen West Ham liep het niet van een leien dakje. De ploeg van trainer Thomas Tuchel had voor rust maar liefst 70 procent balbezit, maar wist dit niet om te zetten in veel doelrijpe kansen.

Na een uur spelen kwam het duel los. In de 62e minuut maakte Michail Antonio de openingstreffer uit een hoekschop na een fout van Chelsea-keeper Édouard Mendy. Ruim tien minuten later wisten 'The Blues' alweer gelijk te maken via linksback Ben Chilwell, die diep ging en de bal op miraculeuze wijze nog achter West Ham-doelman Lukasz Fabianski wist te krijgen.

De slotfase van het duel was zeer tumultueus. In de 88e minuut scoorde Kai Havertz de tweede goal van de thuisploeg met een intikker, na een prima voorzet van Chilwell. Twee minuten later leek West Ham de gelijkmaker te scoren via Maxwell Cornet, maar die treffer werd door de VAR afgekeurd. Aanvaller Jarrod Bowen zou namelijk in de aanloop naar het doelpunt een overtreding hebben gemaakt op doelman Mendy.

Bij Chelsea bleef Hakim Ziyech de hele wedstrijd op de bank. Wel maakte verdediger Wesley Fofana zijn debuut in de basis. De 21-jarige Engelsman kwam deze week voor 80 miljoen euro over van Leicester City.

De ploeg van trainer Thomas Tuchel heeft met dank aan de 2-1-overwinning drie van de eerste zes wedstrijden gewonnen. 'The Blues' bezetten momenteel de vijfde plek in de Premier League.

Sinisterra scoort weer, Spurs wint moeizaam

Leeds United - dat deze week op het laatste moment naast PSV-aanvaller Cody Gakpo greep - verloor door een hattrick van Brentford-spits Ivan Toney teleurstellend met 5-2 op bezoek bij 'The Bees'. Lichtpuntje voor Leeds was het doelpunt van oud-Feyenoorder Luis Sinisterra, die evenals vorige week tegen Everton het net wist te vinden.

Tottenham Hotspur won moeizaam van Fulham, maar bezet met dank aan die overwinning wel de tweede plaats op de ranglijst achter koploper Arsenal. Zondag kunnen 'The Spurs' nog gepasseerd worden door Manchester City.

Het kapitaalkrachtige Newcastle United speelde thuis tegen Crystal Palace doelpuntloos gelijk. Promovendus Nottingham Forest - dat deze transferwindow maar liefst 21 spelers aantrok - won in eigen huis met 3-2 van medepromovendus Bournemouth. Wolverhampton Wanderers was in eigen huis met 1-0 te sterk voor Southampton.

Eerder op de dag werkten Everton en Liverpool de Merseyside Derby af. Ondanks meerdere grote kansen werd het - mede met dank aan de paal en de lat - 0-0 op Goodison Park.

Uitslagen Premier League zaterdag 3 september Everton-Liverpool 0-0

Brentford-Leeds 5-2

Chelsea-West Ham 2-1

Newcastle United-Crystal Palace 0-0

Nottingham Forest-Bournemouth 2-3

Tottenham Hotspur-Fulham 2-1

Wolverhampton Wanderers-Southampton 1-0

