PSV begint zaterdag met André Ramalho aan de Eredivisie-kraker tegen FC Twente. De Braziliaan krijgt de voorkeur boven Jarrad Branthwaite. Anwar El Ghazi zit in de Grolsch Veste voor het eerst bij de wedstrijdselectie van de Eindhovenaren, maar mag nog niet starten.

Opstelling FC Twente Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Zerrouki, Rots, Kjølø; Cerny, Van Wolfswinkel, Tzolis.

Opstelling PSV Benítez; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Til, Veerman; Bakayoko, Simons, Gakpo.

De basisplaats van Ramalho centraal achterin is de enige wijziging ten opzichte van de 7-1-overwinning van PSV woensdag tegen FC Volendam. Cody Gakpo, die tegen de promovendus een hattrick maakte, start ook, ondanks een paar hectische dagen. De Oranje-international stond in de belangstelling van tal van Premier League-clubs, maar besloot PSV trouw te blijven.

Joey Veerman staat ook in de basis, nadat hij vrijdag debuteerde in de voorselectie van het Nederlands elftal. Jordan Teze en Guus Til werden gepasseerd door bondscoach Louis van Gaal, nadat ze er in de vorige interlandperiode wel bij waren.

De geblesseerde Luuk de Jong is er in Enschede zoals bekend niet bij. El Ghazi hoopt als invaller zijn PSV-debuut te maken, nadat hij woensdag werd overgenomen van Aston Villa.

Xavi Simons stapt voor de Grolsch Veste uit de PSV-bus. Xavi Simons stapt voor de Grolsch Veste uit de PSV-bus. Foto: Pro Shots

Misidjan terug in wedstrijdselectie Twente

Bij FC Twente keert Virgil Misidjan terug in de wedstrijdselectie, na een gesprek met trainer Ron Jans. De aanvaller had grote moeite met zijn reserverol en werd woensdag tegen Excelsior (4-0) buiten de selectie gehouden. Hij begint op de bank tegen PSV.

FC Twente-PSV begint zaterdag om 18.45 uur in de Grolsch Veste en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Als de Eindhovenaren winnen, blijven ze koploper in de Eredivisie.

Concurrent Ajax heeft om 16.30 uur afgetrapt tegen SC Cambuur en stond halverwege op een 2-0-voorsprong.