Technisch manager Gerry Hamstra beseft dat de zaken bij Ajax niet verlopen zijn zoals gewenst in de laatste dagen van de transferperiode. De landskampioen greep vlak voor de deadline naast Benfica-doelman Odisseas Vlachodimos, terwijl de komst van Lucas Ocampos na inmenging van de raad van commissarissen (rvc) niet door leek te gaan. Uiteindelijk kwam het door een huurconstructie alsnog rond.

"Er zijn zaken vooraf afgekaderd", zegt Hamstra zaterdag in gesprek met ESPN over de samenwerking met de rvc. "Iedereen pakt zijn rol en soms lopen zaken zo."

Hamstra doelt daarmee vooral op de transfer van Ocampos, die overkwam van Sevilla. De tienvoudig Argentijns international was akkoord met Ajax over een meerjarig contract, maar de rvc vond de transfersom van 20 miljoen euro te hoog. De 28-jarige Ocampos vloog terug naar Sevilla, al had de Spaanse club met Adnan Januzaj al een vervanger voor hem gehaald.

Vervolgens kwam het alsnog tot een overgang van Ocampos naar Ajax, maar dan een huurdeal voor een jaar. De transfer van Vlachodimos ging daarna helemaal niet door na inmenging van de rvc.

"Er zal straks heel goed geëvalueerd moeten worden", vervolgde Hamstra, die samen met Klaas-Jan Huntelaar de technische zaken doet bij Ajax als opvolgers van Marc Overmars. "Er zitten zeker lessen in deze transferperiode, zaken moeten beter in de toekomst. Maar ja, dat is topsport: elke dag beter willen worden."

Lucas Ocampos zette woensdag zijn handtekening onder een huurovereenkomst voor een jaar. Lucas Ocampos zette woensdag zijn handtekening onder een huurovereenkomst voor een jaar. Foto: Ajax Images

'We wilden Antony graag behouden'

Hamstra benadrukte ook dat Ajax bepaalde zaken nou eenmaal niet in eigen hand heeft. "Wij staan als Ajax niet bovenaan de voedselketen, dat zijn de Engelse clubs. En dan kan dit gebeuren. De transferperiode is drie maanden open, maar aan het einde gaat het los. Het was redelijk rustig bij ons, tot de transfer van Antony. We wilden hem graag houden, omdat we ambitie hebben. We willen kampioen worden en ver komen in de Champions League."

Naar verluidt wees Ajax een bod van Manchester United van 80 miljoen euro op Antony af, waarna het wel akkoord ging met een transfersom van minimaal 95 miljoen euro. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot 100 miljoen.

"De timing van die transfer was vervelend. Het werd ineens hectisch en de KNVB hielp ook niet door de transfermarkt voor Nederlandse clubs een dag eerder te sluiten dan in het buitenland. Er kwam veel onrust. En zoals ik al zei, dat is iets wat we goed gaan evalueren."