Juventus heeft zaterdag al voor de derde keer dit seizoen puntenverlies in de Serie A geleden. Ondanks een doelpunt van voormalig Ajax-speler Arkadiusz Milik bleef de Italiaanse recordkampioen steken op een 1-1-gelijkspel tegen Fiorentina.

Milik opende al negen minuten spelen de score in Florence. De spits, die van 2014 tot 2016 voor Ajax speelde, gleed bij de tweede paal een mislukte volley van Filip Kostic binnen. Voor Milik was het al zijn tweede competitiedoelpunt op rij voor de club uit Turijn, waar hij sinds vorig seizoen op huurbasis voor speelde.

Nog binnen het half uur kwam Fiorentina op gelijke hoogte. Cristian Kouame scoorde voor de ploeg van trainer Vincenzo Italiano, die vorige week FC Twente uitschakelde in de play-offs van de Conference League. Omdat Luka Jovic op slag van rust een penalty miste, bleef het 1-1 in Florence.

Bij een zege op Fiorentina had Juventus de koppositie in de Serie A kunnen pakken. De ploeg van coach Massimiliano Allegri is na vijf wedstrijden A nog wel ongeslagen, maar 'Juve' speelde drie keer gelijk. Daardoor staat Juventus 'slechts' op de vierde plaats. Fiorentina staat tiende.

Later op de dag staat in de Serie A de Milanese derby tussen AC Milan en Internazionale op het programma. Het duel begint om 18.00 uur. Napoli, de tegenstander van Ajax in de Champions League, en Lazio, de opponent van Feyenoord in de Europa League, kruisen om 20.45 uur de degens met elkaar.

