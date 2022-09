Lazio Roma heeft zaterdagavond met 1-2 verloren van Napoli. Eerder op de dag verloor Internazionale met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij de derby van AC Milan met 2-3 en speelde Juventus met 1-1 gelijk tegen Fiorentina. In de Ligue 1 was PSG te sterk voor Nantes (0-3) en boekte Olympique Lyon een simpele overwinning op Angers (5-0).

Lazio begon sterk aan de wedstrijd en scoorde al na vier minuten via Mattia Zaccagni, die van afstand uithaalde en Napoli-keeper Alex Meret kansloos liet. Zeven minuten voor rust stond het gelijk, nadat de Zuid-Koreaanse verdediger Kim Min-Jae namens Napoli raak kopte uit een corner.

De tweede helft ging gelijk op, maar werd uiteindelijk beslist via buitenspeler Khvicha Kvaratskhelia, die een teruggetrokken voorzet keihard binnen schoot en de 1-2 op het scorebord zette. De Georgische aanvaller scoorde zijn vierde doelpunt in vijf Serie A-wedstrijden en kent zo een zeer sterke start bij zijn nieuwe club, nadat hij afgelopen zomer overkwam van Dinamo Batumi.

Lazio Roma is aanstaande donderdag (21.00 uur) tegenstander van Feyenoord in de Europa League. Door de overwinning pakte Napoli de koppositie over van AC Milan, dat eerder op de dag in de Milanese derby te sterk was voor Inter.

Na ruim twintig minuten opende de Kroaat Marcelo Brozovic namens Inter de score in die wedstrijd, waarin Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de basis begonnen. Het antwoord van Milan liet niet lang op zich wachten: Rafael Leão schoot in de 28e minuut met links fraai raak.

Na rust trok AC Milan de wedstrijd naar zich toe via doelpunten van Giroud en wederom Leão, terwijl Dzeko scoorde voor Inter. AC Milan-doelman Mike Maignan onderscheidde zich in de slotfase met enkele goede reddingen, onder meer bij een afstandsschot van Hakan Çalhanoglu. AC Milan staat nu op de tweede plaats, maar kan morgen nog gepasseerd worden door AS Roma en Atalanta.

Denzel Dumfries speelde negentig minuten, Stefan de Vrij werd vlak voor tijd gewisseld. Denzel Dumfries speelde negentig minuten, Stefan de Vrij werd vlak voor tijd gewisseld. Foto: Getty Images

Milik weer trefzeker voor Juventus

De 1-1 van Juventus, dat vierde staat, bij Fiorentina, was al het derde puntenverlies dit seizoen van de topclub uit Turijn. Juventus-spits Arek Milik opende al na negen minuten spelen de score in Florence.

De Pool, die van 2014 tot 2016 voor Ajax speelde, gleed bij de tweede paal een mislukte volley van Filip Kostic binnen. Voor Milik was het de tweede competitiewedstrijd op rij waarin hij scoorde voor Juventus.

Binnen het half uur kwam Fiorentina op gelijke hoogte. Cristian Kouame scoorde voor de ploeg van trainer Vincenzo Italiano, die vorige week FC Twente uitschakelde in de play-offs van de Conference League. Omdat Luka Jovic op slag van rust een penalty miste, bleef het 1-1 in Florence.

Arek Milik juicht na zijn vroege goal voor Juventus tegen Fiorentina. Arek Milik juicht na zijn vroege goal voor Juventus tegen Fiorentina. Foto: Getty Images

PSG pakt koppositie, Bosz boekt met Lyon simpele zeg

PSG herstelde zich goed van het gelijkspel tegen Lille van afgelopen weekend (1-1). Het maakte korte metten met Nantes en won dankzij twee doelpunten van Kylian Mbappé simpel met 0-3.

Na achttien minuten had de Franse superster zijn eerste doelpunt erin liggen na een schitterende assist van Lionel Messi. Hierna maakte Nantes-verdediger Fábio het wel heel makkelijk voor PSG door een rode kaart te pakken. De oud-verdediger van Manchester United maakte volkomen onnodig een spijkerharde overtreding op Vitinha en moest volledig terecht met rood vertrekken.

Na rust liep de ploeg van trainer Christophe Galtier via weer Mbappé (tweede assist Messi) en linksback Nuno Mendes (eerste doelpunt ooit voor PSG) uit naar 0-3. Door de ruime zege is PSG op doelsaldo koploper in de Ligue 1. Het heeft net als Olympique de Marseille zestien punten, maar heeft een aanmerkelijk beter doelsaldo (+20 voor PSG, +10 voor Marseille).

Eerder op de dag had het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz weinig moeite met laagvlieger Angers. De zevenvoudig landskampioen won thuis met 5-0; halverwege was het 2-0 door doelpunten van Karl Toko Ekambi en Alexandre Lacaztte. Na rust maakte Toko Ekambi zijn tweede en ook Castello Lukeba en Moussa Dembélé waren trefzeker in het Groupama Stadion.

Door de overwinning staat Lyon nu drie punten achter het eerder genoemde PSG en Marseille. aansluiting met de bovenste plaatsen. De club heeft dertien punten uit vijf wedstrijden.