Internazionale heeft zaterdag met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij in de basis de derby tegen AC Milan met 2-3 verloren. Eerder op de dag speelde Juventus met 1-1 gelijk tegen Fiorentina.

Inter begon wel sterk aan de enerverende topper in Stadio Giuseppe Meazza. Na ruim twintig minuten opende de Kroaat Marcelo Brozovic, die ongehinderd door het centrum kon lopen, de score (1-0).

Het antwoord van Milan liet niet lang op zich wachten. Rafael Leão schoot in de 28e minuut met links fraai raak.

In de tweede helft was er nog meer te beleven. AC Milan-spits Olivier Giroud werkte de bal, na een voorzet van Leão, in de 54e minuut van dichtbij binnen (2-1). Na een uur spelen waren de rollen omgedraaid, Leão maakte op aangeven van Giroud zijn tweede treffer van de wedstrijd.

Het duel werd steeds onvriendelijker en Internazionale gaf zich nog niet gewonnen. Invaller Edin Dzeko bracht de spanning halverwege de tweede helft terug, met een schot dat via de binnenkant van de paal raak was. AC Milan-doelman Mike Maignan onderscheidde zich daarna met enkele goede reddingen, onder meer bij een afstandsschot van Hakan Çalhanoglu.

Door de overwinning pakte landskampioen AC Milan de koppositie in de Serie A. De ploeg van trainer Stefano Pioli heeft elf punten en dat zijn er twee meer dan Internazionale. Atalanta en AS Roma kunnen AC Milan deze speelronde nog wel passeren.

Denzel Dumfries speelde negentig minuten, Stefan de Vrij werd vlak voor tijd gewisseld. Foto: Getty Images

Milik weer trefzeker voor Juventus

De 1-1 van Juventus, dat vierde staat, bij Fiorentina, was al het derde puntenverlies dit seizoen van de topclub uit Turijn. Juventus-spits Arek Milik opende al na negen minuten spelen de score in Florence. De Pool, die van 2014 tot 2016 voor Ajax speelde, gleed bij de tweede paal een mislukte volley van Filip Kostic binnen. Voor Milik was het de tweede competitiewedstrijd op rij waarin hij scoorde voor Juventus.

Binnen het half uur kwam Fiorentina op gelijke hoogte. Cristian Kouame scoorde voor de ploeg van trainer Vincenzo Italiano, die vorige week FC Twente uitschakelde in de play-offs van de Conference League. Omdat Luka Jovic op slag van rust een penalty miste, bleef het 1-1 in Florence.

Er staat zaterdag nog een wedstrijd op het programma in de Serie A. Napoli en Lazio, de opponent van Feyenoord in de Europa League, kruisen om 20.45 uur de degens.

arek Milik juicht na zijn vroege goal voor Juventus tegen Fiorentina. Foto: Getty Images

