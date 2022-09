Bayern München heeft zaterdag door met 1-1 gelijk te spelen op bezoek bij Union Berlin wederom averij opgelopen in de strijd om de Duitse landstitel. De goal van de thuisploeg kwam op naam van Sheraldo Becker, die met vijf doelpunten topscorer is in de Bundesliga.

Bayern München verloor nog niet dit Bundesliga-seizoen, maar liet vorige week wel punten liggen in de thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (1-1). In de 12e minuut opende Union Berlin de score via Becker, die een goed aangesneden vrije trap van aanvoerder Christopher Trimmel met een geplaatste volley tot doelpunt promoveerde.

De voormalig speler van ADO Den Haag en PEC Zwolle voert met vijf doelpunten de topscorerslijst van de Bundesliga aan, maar kan zaterdagavond nog bijgehaald worden door RB Leipzig-aanvaller Christopher Nkunku, die op vier treffers staat.

Niet lang na de openingsgoal zette Bayern München - met Matthijs de Ligt in de basis en Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui op de bank - de stand weer in evenwicht. Joshua Kimmich schoot een afgeslagen corner snoeihard in het net. In het restant van de eerste helft werd niet meer gescoord.

62 Becker scoort met fraaie voetbeweging tegen Bayern München

75 procent balbezit, geen doelpunten

Na rust had Bayern 75 procent balbezit, maar wist het weinig uitgespeelde kansen te noteren. In de 75e minuut was Union-aanvaller Jamie Leweling nog het dichtst bij een doelpunt, toen hij zichzelf lanceerde bij een snelle counter. Doelman Manuel Neuer bracht redding met een goede reflex.

In de absolute slotfase drong Bayern nog aan via invallers Thomas Müller en Serge Gnabry, maar de Union-defensie hield onder leiding van de sterk spelende Danilho Doekhi stand. Gravenberch viel in de 62e minuut in voor Kimmich. Mazraoui bleef de hele wedstrijd op de bank.

SC Freiburg is door het slippertje van Bayern koploper met twaalf punten uit vijf wedstrijden. De ploeg van doelman Mark Flekken won met 2-3 op bezoek bij het Bayer Leverkusen van basisspelers Jeremie Frimpong en Daley Sinkgraven en invaller Timothy Fosu-Mensah. Borussia Dortmund - dat vrijdag al in actie kwam en met 1-0 won van TSG Hoffenheim - heeft eveneens twaalf punten, maar beschikt over een minder goed doelsaldo dan de ploeg van Flekken.

Er werden nog drie wedstrijden afgewerkt zaterdagmiddag. VfL Wolfsburg verloor met verdediger Micky van de Ven in de basis met 2-4 van 1. FC Köln. Sepp van den Berg maakte zijn debuut voor Schalke 04, maar speelde gelijk tegen VfB Stuttgart: 1-1. Net als Thomas Ouwejan speelde hij de gehele wedstrijd voor 'Die Königsblauen'. VfL Bochum-Werder Bremen eindigde in een 0-2-overwinning voor de uitploeg.

Uitslagen Bundesliga zaterdag 3 september Bayer Leverkusen-SC Freiburg 2-3

Union Berlin-Bayern München 1-1

VfL Wolfsburg-1. FC Köln 2-4

VfL Bochum-Werder Bremen 0-2

VfB Stuttgart-Schalke 04 1-1

Matthijs de Ligt speelde de gehele wedstrijd voor Bayern München. Foto: Getty Images

