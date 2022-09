Go Ahead Eagles-Feyenoord ·

Afgelopen! Feyenoord toont veerkracht en zet een 2-0-achterstand om in een 2-4-overwinning. Go Ahead speelde in de eerste helft verrassend goed tegen de Rotterdammers, maar in de tweede helft was de tank leeg, en strafte Feyenoord dit af.