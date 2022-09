Go Ahead Eagles-Feyenoord ·

3' GOAL Go Ahead Eagles! 1-0



Er komt een beetje geluk bij kijken, maar Go Ahead staat zowaar op voorsprong. Idzes kopt in het strafschopgebied van Feyenoord terug naar de vrijstaande Linthorst. Hij haalt uit, maar de bal verandert via een Rotterdams been van richting. De ploeg die zo moeilijk scoort komt op voorsprong tegen de nummer vier van de competitie!