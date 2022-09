Ajax begint zaterdag met Davy Klaassen in de basisopstelling aan de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur. De ervaren middenvelder krijgt van coach Alfred Schreuder de voorkeur boven Kenneth Taylor.

Opstelling Ajax Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Klaassen, Álvarez, Tadic; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.

Opstelling SC Cambuur Virginia; Van Wermeskerken, Tol, Smand, Bangura; Breij, Ter Heide, Van Kaam, Paulissen; Uldrikis, Balk.

Schreuder verandert verder niets aan zijn opstelling in vergelijking met het gewonnen uitduel met FC Utrecht in de vorige speelronde. Het betekent onder meer dat Edson Álvarez 'gewoon' een basisplaats heeft.

De Mexicaanse middenvelder van Ajax weigerde donderdag te trainen in de hoop een transfer naar Chelsea te forceren, maar dat heeft geen gevolgen voor zijn status als basisspeler.

De deze week aangetrokken Florian Grillitsch en Lucas Ocampos zitten op de bank in de Johan Cruijff ArenA. Ook de eerder vastgelegde Ahmetcan Kaplan zit voor het eerst bij de Ajax-selectie.

Ajax-SC Cambuur begint om 16.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Joey Kooij. Vorig seizoen eindigde de wedstrijd in 9-0. Voor Ajax is het de laatste test in de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Rangers FC van woensdag.

