Giovanni van Bronckhorst heeft zaterdag met Rangers FC een dramatische laatste test beleefd voor de Champions League-wedstrijd tegen Ajax van woensdag. Aartsrivaal Celtic was met 4-0 te sterk.

Halverwege was het al 3-0 op Celtic Park. Twee doelpunten werden gemaakt door de Israëlische aanvaller Liel Bada, de andere treffer kwam op naam van de Portugees João Pedro Neves Filipe. David Turnbull verzorgde het slotakkoord.

Het was voor Van Bronckhorst en Rangers de eerste competitienederlaag sinds 3 april. Destijds was rivaal Celtic op Ibrox eveneens te sterk (1-2).

Er staat vooralsnog geen maat op Celtic in de Schotse competitie. De eerste zes wedstrijden werden allemaal gewonnen door 'The Bhoys', die een doelsaldo van 25-1 hebben. Rangers heeft vijf punten minder en staat tweede.

Het duel in Glasgow was voor Van Bronckhorst en Rangers de generale voor het uitduel met Ajax in de eerste Champions League-speelronde. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint woensdag om 18.45 uur.

Rangers bereikte onlangs het hoofdtoernooi van de Champions League door PSV uit te schakelen in de play-offs. Na een 2-2-gelijkspel in de thuiswedstrijd werd in Eindhoven met 0-1 gewonnen.