Sherida Spitse is voorlopig de nieuwe aanvoerder van de Oranjevrouwen. De recordinternational neemt de band over van de afgezwaaide Sari van Veenendaal en krijgt van de nieuwe bondscoach Andries Jonker de voorkeur boven Vivianne Miedema.

"Ik heb maar weinig de tijd gehad om alles te bekijken, maar iemand moet de band om", zei Jonker vrijdag na afloop van de oefeninterland tussen Nederland en Schotland (2-1). "Sherida is een strijder en dat hebben we nodig: geloof in eigen kunnen."

De 32-jarige Spitse was tijdens het gewonnen EK van 2017 in eigen land gedeeltelijk aanvoerder. Daarna ging de band naar Van Veenendaal. Nadat de keeper tijdens het afgelopen EK in Engeland geblesseerd afhaakte, was sterspeler Miedema de captain bij de Oranjevrouwen.

Jonker heeft nu besloten om 207-voudig international Spitse tot en met de interlandperiode in november naar voren te schuiven. "Daarna heb ik veel meer zicht op hoe iedereen in elkaar zit", verklaarde de nieuwe bondscoach.

Miedema is wel reserveaanvoerder en Daniëlle van de Donk de derde aanvoerder. "Zij hebben andere kwaliteiten, die net zo belangrijk zijn. Maar nu maak ik de keuze voor datgene wat we nodig hebben. Nu moeten we winnen."

Daarmee doelt Jonker op de allesbeslissende WK-kwalificatiewedstrijd van komende dinsdag tegen IJsland. Nederland moet het duel in Utrecht (aftrap 20.45 uur) winnen om zich rechtstreeks te plaatsen voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Anders resten de play-offs.