FC Utrecht won vrijdagavond met 3-4 bij Fortuna Sittard, maar na afloop ging het vooral over het wangedrag van de fans. Scheidsrechter Allard Lindhout moest het duel staken omdat supporters met bier en vuurwerk gooiden. Utrecht-aanvoerder Nick Viergever veroordeelt het gedrag van de eigen fans.

Afgelopen zondag moest scheidsrechter Danny Makkelie het duel tussen Utrecht en Ajax (0-2) ook al stilleggen vanwege een vuurwerkbom. "Het is altijd een klein groepje fans die het verpest voor de menigte. Dat is zo zonde", reageerde Viergever vrijdag na afloop bij ESPN.

"Dit mag gewoon niet gebeuren. Laten er maar eens goede maatregelen komen. Dit moet weg uit het voetbal. Je moet met je gezin naar het voetbal kunnen gaan. Dit slaat nergens op. Ze gooiden ook met bier en bekers naar mensen", aldus de 33-jarige verdediger.

Trainer Henk Fraser wilde benadrukken dat niet alle fans van Utrecht schuldig zijn. "We hebben het hier over een minderheid. We vinden het allemaal belachelijk, maar we kunnen niet spreken over Utrecht-supporters in het algemeen. De individuen moeten we eruit halen en justitie moet vervolgens in actie komen."

Foto: ANP

'Duel stilleggen was misschien overdreven'

Ook Fortuna-aanvoerder Mats Seuntjes was na afloop niet te spreken over het gedrag van de fans. "Er werd niet zoveel gegooid aan onze kant, bij hen (de fans van Utrecht, red.) was het wat heftiger."

De aanvallende middenvelder baalde wel van het stilleggen van de wedstrijd. "Ik begrijp dat de scheidsrechter hard moet ingrijpen om een statement te maken. Maar misschien is het ook wat overdreven om naar binnen te gaan en ook nog even te bellen met de KNVB."

Door de eerste seizoenszege stijgt Utrecht naar plek tien in de Eredivisie. Fortuna blijft met nul punten uit vijf wedstrijden hekkensluiter.