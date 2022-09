Bondscoach Andries Jonker is in zijn nopjes met het spel van de Oranjevrouwen in de oefeninterland tegen Schotland. Met de teruggekeerde coach op de bank won Nederland dankzij een doelpunt van debutant Fenna Kalma pas in de slotminuut: 2-1.

"Ik ben zeer verheugd over wat er vanavond op het veld getoond is", aldus Jonker, die maandag begon aan zijn klus bij de Oranjevrouwen en slechts vier trainingen had voor het oefenduel in Zwolle. "We hebben alleen woensdag echt kunnen trainen, omdat speelsters zondag nog gespeeld hadden. We hebben veel beelden bekeken en besprekingen gehouden, om toch het idee duidelijk te maken."

Na een nerveuze start kwamen de Oranjevrouwen al na tien minuten op voorsprong via Vivianne Miedema. Drie minuten later maakte Schotland echter alweer gelijk. Doordat onder anderen Daniëlle van de Donk en Miedema grote kansen misten en Victoria Pelova de lat raakte, bleef het lang 1-1. Dankzij een treffer van debutant Kalma in de laatste minuut won Oranje alsnog.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

"Het grote probleem van vanavond was het benutten van de kansen", zag ook Jonker. "Dit was een wedstrijd voor 5-1 of 6-1, dan kan niemand wat zeggen. Bij rust was het 1-1. Dat kan niet, we moeten goals maken."

De vloeiende aanval waaruit de 1-0 van Miedema viel, kon Jonker bekoren. "Dat is wat ik wil zien. Je houdt de bal als het moet en speelt 'm naar voren als het kan", aldus de nieuwe bondscoach. Hij was blij met de inbreng van zijn zes invallers, onder wie Kalma. "Een aantal jonge speelsters laat zien: hè, ik ben hier niet voor niets. Ik sta er als je me nodig hebt."

De nieuwe bondscoach zag niet alleen in de afwerking een verbeterpunt. "Ik wil dat we druk op de tegenpartij zetten, maar dan moet iedereen meedoen. Schotland kwam er een paar keer onderuit, dat mag niet. Dat is duidelijk. Ik moet eraan werken, uitleggen, beelden laten zien."

De Oranjevrouwen wonnen dankzij een late treffer van Fenna Kalma. De Oranjevrouwen wonnen dankzij een late treffer van Fenna Kalma. Foto: Pro Shots

'Zege van IJsland doet er niet toe'

Terwijl de Oranjevrouwen in Zwolle tegen Schotland speelden, boekte IJsland in de WK-kwalificatiereeks een 6-0-zege op Belarus. Daardoor namen de IJslandse vrouwen de koppositie in de poule over van Nederland en is Nederland-IJsland komende dinsdag allesbeslissend om rechtstreekse plaatsing voor het WK. Alleen de groepswinnaar gaat direct naar het mondiale eindtoernooi in Australië en Nieuw-Zeeland.

Jonker had geen boodschap aan de uitslag in Reykjavik. "Het resultaat van IJsland deed er niet toe. We moeten sowieso winnen. Wat dat betreft is deze wedstrijd goed voor ons geweest. We hebben ontzettend hard gewerkt."

"Woensdag stonden we nog bol van de spanning. Ze wilden het allemaal heel erg graag goed doen, maar dan lukt er niks. Gisteren was het alweer een stuk beter. En vandaag weer beter. We hebben nog een paar dagen. Dan moet het nog een stapje beter."

Nederland-IJsland wordt dinsdag om 20.45 uur gespeeld in het stadion van FC Utrecht. Mochten de Oranjevrouwen niet winnen, dan resten de play-offs voor de verliezend WK-finalist van drie jaar geleden. Die worden in oktober gespeeld.