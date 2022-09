De Oranjevrouwen hebben vrijdagavond dankzij een doelpunt in de laatste minuut de oefeninterland tegen Schotland gewonnen. Vier dagen voor de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland bezorgde Fenna Kalma bondscoach Andries Jonker een succesvolle terugkeer bij Nederland met de 2-1 in de absolute slotfase.

Nederland leidde al na tien minuten dankzij een doelpunt van Vivianne Miedema, die scoorde na een fraaie aanval. De ploeg van Jonker kon slechts drie minuten genieten van de voorsprong. Claire Emslie strafte een fout van Dominique Janssen genadeloos af.

Oranje kreeg in het vervolg grote kansen, met name via Daniëlle van de Donk en Miedema. Van de Donk miste twee keer voor een leeg doel, Miedema faalde oog in oog met de Schotse keepster en invaller Victoria Pelova raakte de onderkant van de lat. In de slotminuut viel alsnog de 2-1 via Fenna Kalma.

De zege op Schotland is een opsteker voor Jonker, die vorige week woensdag werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Mark Parsons. De voormalige rechterhand van Louis van Gaal, in 2001 al eens bondscoach van de Oranjevrouwen, moet in deze interlandperiode directe plaatsing voor het WK van volgend jaar veiligstellen.

Nederland moet daarvoor komende dinsdag winnen van IJsland. De IJslandse vrouwen wonnen vrijdagavond met 6-0 van Belarus en namen daarmee de koppositie van Oranje over in de poule. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het mondiale toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland. De nummer twee speelt in oktober play-offs om een WK-ticket.

Stand WK-kwalificatie Groep C 1. IJsland 7-18 (+23)

2. Nederland 7-17 (+27)

3. Tsjechië 7-8 (+8)

4. Belarus 7-7 (-12)

5. Cyprus 8-1 (-46)

Andries Jonker had voor het eerst sinds 2001 weer de leiding over de Oranjevrouwen. Andries Jonker had voor het eerst sinds 2001 weer de leiding over de Oranjevrouwen. Foto: Pro Shots

Oranje scoort, maar mist enorme kansen

Met de tijd als grootste tegenstander begon Jonker afgelopen maandag aan de voorbereiding op de oefeninterland tegen Schotland. De geboren Amsterdammer had slechts vier dagen om een opstelling te verzinnen voor het duel in Zwolle. Het was daarom niet verwonderlijk dat hij vertrouwde namen bij Oranje opstelde, al was de keuze voor Rente Jansen als rechtsbuiten wel opvallend.

Met Jansen in de basis begon Nederland overtuigend aan het duel met Schotland. Oranje domineerde vanaf de aftrap en creëerde de nodige kansen. Dat resulteerde na tien minuten in de 1-0 van Miedema. Jill Roord combineerde met Sherida Spitse, passte de bal vervolgens naar Van de Donk en die stelde de topscorer aller tijden van Oranje in staat om haar 95e interlanddoelpunt te maken.

Nederland kon door een slippertje van Janssen slechts drie minuten van de voorsprong genieten. De centrumverdediger schatte een steekpass van Kelly Clark volledig verkeerd in, waarna Emslie keurig afrondde in de verre hoek. Keepster Daphne van Domselaar was volstrekt kansloos.

Oranje was even van slag door de 1-1, maar pakte de draad snel op en verzuimde voor rust afstand te nemen van Schotland. Met name Van de Donk hielp grote kansen om zeep. Eerst schoot de middenvelder een-op-een met de Schotse keepster naast en vervolgens tikte ze de bal voor een leeg doel over, nadat Miedema een voorzet van Roord tegen de onderkant van de lat had gekopt.

Omdat Miedema ook nog een schot vanuit kansrijke positie gekraakt zag worden door de nummer 23 van de FIFA-ranglijst, was het de helft van de gemiste kansen voor Oranje in het stadion van Keuken Kampioen Divisie-club PEC Zwolle.

Vivianne Miedema maakte de 1-0, maar Oranje kon niet lang genieten van de voorsprong. Vivianne Miedema maakte de 1-0, maar Oranje kon niet lang genieten van de voorsprong. Foto: Getty Images

Kalma zorgt voor flinke opsteker

Oranje ging na de onderbreking op dezelfde voet door: de ploeg van Jonker had het betere van het spel en niets te duchten van de zwakke Schotse vrouwen. Wederom hadden de aanvallers het vizier niet op scherp afgesteld.

Met name Miedema kreeg na een uur spelen een dot van een kans. De spits kreeg de vrije doorgang, maar stuitte op de Schotse keepster Lee Gibson en verzuimde daarmee haar tweede doelpunt van de avond te maken. Ook Spitse zag haar afstandsschot gekeerd worden door Gibson.

Vervolgens besloot Jonker zes keer te wisselen en onder anderen Miedema, Roord en Van de Donk naar de kant te halen. Nederland speelde vervolgens onwennig en ontsnapte een kwartier voor tijd aan de achterstand. Van Domselaar redde op een inzet van van dichtbij van Emslie.

In de slotfase was de zege nog dichtbij, maar het afstandsschot van Pelova trof de onderkant van de lat. In de 89e minuut viel alsnog de 2-1. De ingevallen Kalma, dinsdag uitgeroepen tot Voetbalster van het Jaar in de Eredivisie, zag haar gekraakte schot via de onderkant van de lat en de rug van de keeper over de doellijn rollen. Het was een opsteker die Jonker en Nederland vlak voor het allesbeslissende duel met IJsland goed kon gebruiken.