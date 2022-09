FC Utrecht heeft vrijdagavond met 3-4 gewonnen van Fortuna Sittard in een wedstrijd vol ongeregeldheden. Scheidsrechter Allard Lindhout moest het duel zelfs tijdelijk staken nadat supporters vuurwerk en bekers op het veld hadden gegooid. Invaller Anastasios Douvikas werd met een hattrick de man van de wedstrijd.

FC Utrecht kwam halverwege de tweede helft op voorsprong via Bas Dost, die de bal na een mooie pass van Jens Toornstra hard kon binnenknallen. Utrecht kon niet lang genieten van de voorsprong, want Rodrigo Guth kopte raak uit een corner.

Enkele minuten later mocht invaller Douvikas aanleggen vanaf 11 meter en scoren. Vervolgens legde Lindhout het duel stil nadat supporters met bekertjes begonnen te gooien. Daarvoor hadden fans van Utrecht al vuurwerk op het gras gegooid.

Na een korte onderbreking leek Douvikas het duel in het slot te gooien door de 1-3 te maken, maar door Burak Yilmaz werd het nog spannend in Sittard. Douvikas completeerde daarna zijn hattrick (2-4). De aansluitingstreffer van Tijjani Noslin in blessuretijd kwam te laat.

Door de eerste seizoenszege stijgt Utrecht naar plek tien in de Eredivisie. Fortuna blijft met nul punten uit vijf wedstrijden hekkensluiter.

Foto: Pro Shots

Zeven goals in tweede helft

Fortuna en Utrecht waren het seizoen zeer slecht begonnen. De Domstedelingen hadden na vier wedstrijden nog maar twee punten verzameld, terwijl Fortuna met vier nederlagen op de laatste plaats bivakkeerde. Beide ploegen snakten naar een overwinning, maar in Sittard bleven grote kansen lang uit.

Utrecht maakte in de eerste helft het meeste aanspraak op een goal, maar onder anderen Moussa Sylla en Toornstra kwamen niet tot scoren. Othmane Boussaid was het dichtst bij de openingstreffer, maar de inzet van de Belg werd van de lijn gehaald door Fortuna-verdediger George Cox.

In de tweede helft brak Dost de ban door een mooie dieptepass van Toornstra te promoveren tot doelpunt. Guth kopte daarna de 1-1 tegen de touwen, maar vervolgens deed Douvikas van zich spreken met een hattrick. Yilmaz had tussendoor nog een penalty benut. In extra tijd maakte Noslin nog de 3-4. Zodoende werd Fortuna-Utrecht het eerste Eredivisie-duel met minimaal zeven goals na een 0-0 ruststand sinds De Graafschap - AZ op 1 december 1999 (2-5).

Een kwartier voor tijd zag Lindhout zich genoodzaakt het duel tijdelijk te staken. Nadat fans van Utrecht al vuurwerk het veld op hadden gemikt, was het even later het weer raak. Ditmaal werden er bekertjes gegooid. Lindhout staakte het duel enkele minuten.

