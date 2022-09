Borussia Dortmund heeft vrijdagavond in een moeizame wedstrijd met 1-0 gewonnen van TSG Hoffenheim. In Portugal scoorde oud-Ajacied David Neres met een hard schot van afstand voor Benfica, dat diep in blessuretijd won van laagvlieger FC Vizela.

Dortmund, dat zonder groots te spelen twee keer won in de eerste drie competitiewedstrijden, kwam ook tegen Hoffenheim niet goed voor de dag. De matige eerste helft werd opgeluisterd door een treffer van Marco Reus, die in de zestiende minuut de score opende na een fraaie assist van Julian Brandt.

Het was voor Reus de 45e keer dat hij de de openingstreffer scoorde voor Borussia Dortmund in een thuiswedstrijd. Hiermee evenaart hij het clubrecord van Manfred Burgsmülller, die tussen 1976 en 1983 voor Dortmund speelde.

Na rust had Hoffenheim iets meer balbezit dan de thuisploeg, maar wist het geen moment te overtuigen. De ploeg van trainer André Breitenreiter glijdt door de nederlaag af naar de achtste plaats. Dortmund mag zich in ieder geval tot zaterdagmiddag koploper noemen; dan komt Bayern München in actie tegen het verrassend sterk gestarte Union Berlin.

Bij Borussia Dortmund ontbreekt Donyell Malen al enige tijd met een blessure; ook tegen Hoffenheim kwam hij niet in actie. De aanvaller speelde zijn laatste wedstrijd voor 'BVB' op 12 augustus tegen SC Freiburg.

Marco Reus in extase na het maken van de 1-0 tegen Hoffenheim. Marco Reus in extase na het maken van de 1-0 tegen Hoffenheim. Foto: Getty Images

Neres scoort fraai van afstand voor Benfica

Benfica heeft de goede seizoensstart een vervolg gegeven, al moest het in de thuiswedstrijd tegen FC Vizela lang wachten op het winnende doelpunt. Vizela, dat vorig jaar als veertiende eindigde in de Primeira Liga, opende in de 20e minuut brutaal de score via Montenegrijn Milutin Osmajić.

Hierna zette oud-Ajacied Neres zijn ploeg met een fraaie knal van afstand weer op gelijke hoogte. Het is voor de aanvaller alweer zijn derde doelpunt in zeven wedstrijden in dienst van Benfica.

De ploeg van trainer Roger Schmidt drong hierna lang aan, maar moest tot de 101e (!) minuut wachten op de winnende goal, die werd gescoord door de ervaren João Mário, die een penalty benutte. Benfica behoudt door de overwinning de koppositie in Portugal; het staat eerste met vijftien punten uit vijf wedstrijden.