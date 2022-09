Willem II heeft vrijdagavond in eigen huis het ADO Den Haag van trainer Dirk Kuijt met 1-0 verslagen. PEC boekte op bezoek bij FC Den Bosch een moeizame 1-2-overwinning en is daardoor na vijf speelrondes lijstaanvoerder in de Keuken Kampioen Divisie.

Zowel Willem II als ADO Den Haag begonnen het seizoen teleurstellend, met respectievelijk vijf en drie punten uit de eerste vier speelrondes. Voor rust was duidelijk te zien dat beide ploegen niet in hun beste vorm zijn. In het Koning Willem II Stadion vielen weinig uitgespeelde kansen te noteren.

In de 41e minuut schrok het publiek wakker toen de thuisploeg er eindelijk in slaagde om gevaar te stichten. Buitenspeler Max Svensson brak goed door over de linkerkant en vond middenvelder Jesse Bosch met een lage voorzet. Het schot van Bosch ging echter naast.

Na rust had Willem II het betere van het spel en beloonde de ploeg van trainer Kevin Hofland zichzelf met een doelpunt. Na handig klaarleggen van Bosch wist Michael de Leeuw doel te treffen, nadat zijn schot behoorlijk van richting werd veranderd. Het was voor de ervaren spits zijn eerste doelpunt voor Willem II.

ADO drong in de slotfase nog aan via de debuterende Mario Bilate en Thomas Verheydt, maar wist de gelijkmaker niet meer te forceren. De ploeg uit de Hofstad staat na de vierde nederlaag in vijf wedstrijden 18e in de Keuken Kampioen Divisie; Willem II klimt door de overwinning naar de achtste plaats.

Boy Kemper van ADO Den Haag in duel met Willem II-aanvaller Michael de Leeuw. Boy Kemper van ADO Den Haag in duel met Willem II-aanvaller Michael de Leeuw. Foto: Pro Shots

PEC wint weer en blijft koploper

PEC Zwolle begon met twaalf punten uit vier wedstrijden als koploper aan de speelronde en maakte op bezoek bij FC Den Bosch wederom geen fout. De ploeg van trainer Dick Schreuder kwam in de vijfde minuut op voorsprong via middenvelder Dean Huiberts, maar een kleine tien minuten later stond het alweer gelijk via een ongelukkig eigen doelpunt van Zwolle-middenvelder Thomas Beelen.

Na rust drong PEC aan, maar duurde het lang totdat het de winnende goal wist te maken. Uiteindelijk was het Thomas van den Belt die in de 85e minuut met een droge knal de winnende goal maakte, net op het moment dat de thuisploeg na een blessurebehandeling met tien man stond.

In de slotfase werd de wedstrijd in De Vliert kort stilgelegd vanwege het op het veld gooien van bekers bier van FC Den Bosch-supporters. Na de hervatting werd niet meer gescoord.

Naaste achtervolger FC Eindhoven liep op bezoek bij NAC wel averij op. In het Rat Verlegh Stadion werd het 1-1 dankzij doelpunten van Odysseus Velanas en Ozan Kökçü. Het ambitieuze Helmond Sport won in eigen huis met 3-0 van Almere City. VVV-Venlo scoorde in blessuretijd via Brian Koglin de winnende in eigen huis tegen Jong FC Utrecht (2-1).

Uitslagen KKD vrijdag 2 september FC Den Bosch-PEC Zwolle 1-2

Helmond Sport-Almere City 3-0

NAC Breda-FC Eindhoven 1-1

VVV-Venlo-Jong FC Utrecht 1-2

Willem II-ADO Den Haag 1-0

PEC Zwolle staat onder leiding van trainer Dick Schreuder met vijftien punten uit vijf wedstrijden bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie. PEC Zwolle staat onder leiding van trainer Dick Schreuder met vijftien punten uit vijf wedstrijden bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie