De Oranjevrouwen moeten dinsdag winnen van IJsland om zich direct te plaatsen voor het WK. IJsland won vrijdagavond namelijk met speels gemak van Belarus (6-0), waardoor het land de koppositie in de kwalificatiepoule overneemt van Nederland.

IJsland had geen kind aan Belarus, dat als nummer vier van Groep C geen zicht meer had op deelname aan het WK. De thuisploeg kwam binnen een kwartier al op 1-0 via Sara Björk Gunnarsdóttir, die scoorde vanaf de strafschopstip.

Belarus was nog niet bekomen van de snelle achterstand of het stond al 2-0. Wederom was het Gunnarsdóttir die doel trof voor IJsland. Vlak na rust breidde Dagný Brynjarsdóttir de voorsprong verder uit.

In de loop van de tweede helft zette IJsland een monsterscore neer. Door goals van Glódís Perla Viggósdóttir, nogmaals Brynjarsdóttir en Selma Sól Magnúsdóttir werd het uiteindelijk 6-0.

Door de ruime overwinning stijgt IJsland naar de eerste plek in de poule en passeert het Oranje. De ploeg van bondscoach Andries Jonker moet komende dinsdag het duel met IJsland in Utrecht winnen om alsnog eerste te worden en zich direct te kwalificeren voor het WK. De nummer twee gaat play-offs spelen.