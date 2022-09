Rust! Oranje en Schotland gaan rusten bij een 1-1-tussenstand. Nederland is duidelijk de betere ploeg, maar kan dit in de eerste 45 minuten nog niet vertalen in een voorsprong. Van de Donk kreeg tot twee keer toe van dichtbij de kans om de voorsprong weer op het bord te zetten, maar schoot naast en over. Lukt het Oranje om in de tweede helft het enthousiaste publiek te belonen?