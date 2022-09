Xavi Simons is uitgeroepen tot Eredivisie Speler van de Maand augustus. In de eerste vier speelrondes van het seizoen kwam de 19-jarige PSV'er tot zes doelpunten.

Simons is momenteel topscorer van de Eredivisie; behalve zes doelpunten leverde hij ook twee assists af. Hierdoor was de aanvallende middenvelder in augustus elke 43 minuten betrokken bij een doelpunt van PSV. De Speler van de Maand wordt gekozen op basis van statistieken en stemmen van voetballiefhebbers.

"Ik ben blij dat ik deze award mag ontvangen", vertelt Simons tegenover ESPN. "Ik hoop op deze manier door te kunnen gaan bij PSV. Ik kom in een mooi rijtje met spelers die deze prijs eerder wonnen. Ik probeer natuurlijk het beste te geven en ik wilde presteren."

Brian Brobbey is voor de tweede keer verkozen tot het Johan Cruijff Talent van de Maand. De aanvaller van Ajax won de prijs afgelopen seizoen ook al voor zijn prestaties in de maand mei. Brobbey scoorde in vier wedstrijden twee keer en gaf twee assists.

Volledige Eredivisie Elftal van de Maand augustus: Andries Noppert (sc Heerenveen), Gijs Smal (FC Twente), Gernot Trauner (Feyenoord), Milan van Ewijk (sc Heerenveen), Joey Veerman (PSV), Jordy Clasie (AZ), Xavi Simons (PSV); Cody Gakpo (PSV), Steven Bergwijn (Ajax); Brian Brobbey (Ajax) en Sydney van Hooijdonk (sc Heerenveen).