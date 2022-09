Alfred Schreuder kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen transferperiode van Ajax. De trainer baalt dat enkele spelers niet meer wilden trainen in afwachting van een (mogelijke) transfer, maar is achteraf tevreden met de kwaliteit van de selectie.

Antony maakte pas laat in de transferperiode de overstap naar Manchester United, dat minimaal 95 miljoen euro betaalt voor de aanvaller. Schreuder was niet blij dat de Braziliaan op een gegeven moment niet meer wilde trainen en spelen voor Ajax.

"Dat weet hij van mij, dat ik dat niet goedkeur. Maar iedereen weet: Antony is een goede vent en ik gun hem het beste", zegt Schreuder op de site van Ajax. Bovendien is de coach blij met de komst van vervanger Lucas Ocampos, die op huurbasis overkwam van Sevilla. "Onze groep is weer sterk", zegt Schreuder.

"Ocampos geeft ons power, kracht en snelheid. Hij is Argentijns international en fysiek een heel sterke speler", aldus Schreuder, die bij Ajax ook is herenigd met middenvelder Florian Grillitsch. De twee werkten eerder samen bij TSG Hoffenheim. "Florian heeft het DNA van een Ajax-speler. Een heel sierlijke speler met een goede techniek en uitstekend inzicht."

Kudus en Álvarez misten trainingen

Naast Antony waren er ook transferperikelen rond Mohammed Kudus en Edson Álvarez. De middenvelders werden gelinkt aan respectievelijk Everton en Chelsea. Kudus sloeg de afgelopen periode twee trainingen over. "Dat is in goed overleg gegaan, alleen bij de tweede keer was ik het er niet mee eens", vertelt Schreuder.

Ook Álvarez miste een training bij Ajax. "Bij Álvarez speelden er dingen op de laatste dag van de transferperiode, dan is het logisch dat er iets gebeurt bij zo'n jongen. We hebben toen afgesproken dat hij niet mee zou trainen. Ik wist ervan en dat is in goed overleg gebeurd."

Kudus stond donderdag weer op het trainingsveld, Álvarez was vrijdag weer van de partij. Het tweetal is klaar voor de thuiswedstrijd tegen Cambuur zaterdag. "Álvarez wil heel graag voor Ajax spelen en dat heb ik op het veld gezien. Ze hebben zich allebei heel professioneel opgesteld."

Schreuder beschikt over een nagenoeg fitte selectie voor het duel met Cambuur. Alleen linksback Owen Wijndal is nog geblesseerd. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint zaterdag om 16.30 uur.