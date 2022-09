Het is nog onduidelijk of Antony zondag zijn debuut gaat maken voor Manchester United. Trainer Erik ten Hag zei vrijdag dat hij pas na de laatste training, op zaterdag, bepaalt of hij de van Ajax overgekomen aanvaller opneemt in de selectie voor het thuisduel met Arsenal.

Antony maakte dinsdag de overstap van Ajax naar de Engelse club voor een bedrag van minimaal 95 miljoen euro. De 22-jarige Braziliaan kon donderdagavond nog niet meedoen bij de gewonnen uitwedstrijd tegen Leicester City (0-1), omdat United nog niet alle papierwerk op orde had.

"Antony heeft donderdag voor het eerst individueel getraind", liet Ten Hag weten op de persconferentie. "We hebben nog twee groepstrainingen, daarna zal ik een beslissing nemen."

United begon dit seizoen slecht aan de Premier League met nederlagen tegen Brighton & Hove Albion (1-2) en Brentford (4-0). De ploeg van Ten Hag herpakte zich de afgelopen drie competitieduels met zeges op Liverpool (2-1), Southampton (0-1) en Leicester City (0-1).

Erik ten Hag zag Manchester United donderdag met 0-1 winnen bij Leicester City. Erik ten Hag zag Manchester United donderdag met 0-1 winnen bij Leicester City. Foto: Getty Images

'Arsenal is een goede test voor ons'

Ten Hag is tevreden over de ontwikkelingen bij zijn ploeg. "Ik zie structuren ontstaan. Er is een basis, we maken goede stappen. Maar er is nog veel ruimte voor verbetering."

Zondag wacht voor 'The Red Devils' het thuisduel met Arsenal, de koploper in de Premier League. De ploeg van manager Mikel Arteta won de eerste vijf competitiewedstrijden.

Ten Hag is onder de indruk van Arsenal dit seizoen. "Het is een taaie tegenstander. Arsenal is een team dat al langer bij elkaar is, met een trainer die een duidelijke filosofie heeft. Dus voor ons is het een goede test."