Vitesse heeft zich vrijdag versterkt met Mitchell Dijks. De verdediger was transfervrij nadat hij eerder deze week zijn contract bij Bologna liet ontbinden.

De 29-jarige Dijks tekende twee dagen na het sluiten van de transfermarkt een contract voor één seizoen bij Vitesse, met een optie voor nog een jaar.

Woensdag liet Dijks zijn contract ontbinden bij Bologna. Hij kwam sinds medio 2018 voor de Italiaanse club uit, maar kon dit seizoen niet meer op speeltijd rekenen. In vier seizoenen speelde hij 74 competitiewedstrijden voor Bologna.

Bij Vitesse keert Dijks na vier jaar terug op de Nederlandse velden. Voor zijn periode bij Bologna speelde hij voor Ajax. Ook was de linksback actief voor Willem II, sc Heerenveen en Norwich City.

Technisch directeur Benjamin Schmedes van Vitesse is verheugd over de komst van Dijks. "We waren nog op zoek naar een extra verdediger en zijn blij dat we de kans om Mitchell te contracteren hebben kunnen verzilveren. Hij beschikt over meerdere kwaliteiten en eigenschappen die wij nog graag aan onze selectie wilden toevoegen. Mitchell heeft ervaring, power, lengte en rust."

Voor Vitesse is Dijks al de tiende aanwinst deze zomer. Eerder haalden de Arnhemmers onder anderen Kjell Scherpen, Mohamed Sankoh en Gabriel Vidovic.