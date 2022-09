Orkun Kökçü is door trainer Arne Slot aangewezen als nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte Slot vrijdag bekend op zijn persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

"Voor zijn eigen ontwikkeling zou het goed zijn om die band te gaan dragen", zei Slot over de 21-jarige Kökçü. "Bovendien is Kökçü vorig seizoen een dragende speler geweest."

De 43-jarige coach had nog geen aanvoerder aangewezen voor dit seizoen. Vorige jaargang was Jens Toornstra captain van Feyenoord, maar de middenvelder keerde in de afgelopen transferperiode terug naar FC Utrecht.

Marcos Senesi was vorig seizoen reserve-aanvoerder, maar ook de Argentijn vertrok. Feyenoord beleefde sowieso een drukke transferzomer en raakte ook onder anderen Tyrell Malacia, Fredrik Aursnes, Bryan Linssen en Luis Sinisterra kwijt.

"Het is wel eens saaier geweest", zei Slot over de afgelopen transferperiode. "Er is veel gebeurd sinds het jaar dat ik hier ben. Vanaf het moment dat ik hier gekomen ben, zijn er 33 spelers vertrokken. Dat is extreem."

Feyenoord won in zijn laatste competitiewedstrijd met 4-0 van FC Emmen.

'Lastig te zeggen waar we nu staan'

Feyenoord trok deze zomer ook maar liefst vijftien spelers aan. Zo haalden de Rotterdammers onder anderen Danilo, Javairô Dilrosun, Oussama Idrissi, Jurriën Timber en Santiago Giménez.

"Het is lastig te zeggen waar we nu staan", zei Slot. "Ik weet niet hoe deze spelers met drie wedstrijden in de week omgaan. Maar ik zie een groep die zich aan het ontwikkelen is."

Feyenoord gaat zaterdag in de Eredivisie op bezoek bij Go Ahead Eagles. De aftrap in De Adelaarshorst wordt om 21.00 uur verricht. De ploeg van Slot won drie van de eerste vier wedstrijden van het seizoen en staat met tien punten derde.