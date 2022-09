Jan Vertonghen heeft vrijdag zijn transfer van Benfica naar Anderlecht afgerond. De verdediger tekent een contract voor twee jaar bij de Belgische topclub en gaat voor het eerst in zijn carrière in zijn geboorteland spelen.

De 35-jarige Vertonghen werd al op jonge leeftijd door Ajax weggeplukt bij Germinal Beerschot en maakte daardoor nooit in België zijn debuut als prof. De Belg speelde de afgelopen twee jaar voor Benfica, maar daar belandde hij deze zomer onder nieuwe trainer Roger Schmidt op een zijspoor.

"Er waren in het verleden al contacten met Anderlecht, maar plots vielen alle puzzelstukjes in elkaar", zegt Vertonghen. "Ik volg het project van de club al langer en ik ben ervan overtuigd dat ik deze groep iets kan bijbrengen met mijn ervaring. Dit is gewoon de juiste stap in mijn carrière."

Vertonghen brak door bij Ajax. De voormalige huurling van RKC Waalwijk speelde 220 officiële wedstrijden en werd twee keer landskampioen met de Amsterdammers. In de zomer van 2012 dwong Vertonghen een transfer af naar Tottenham Hotspur, waar hij het grootste gedeelte van zijn profcarrière doorbracht.

Vertonghen 'absolute vaandeldrager van Rode Duivels'

In acht jaar bij de 'Spurs' kwam Vertonghen tot 315 officiële wedstrijden. De recordinternational won geen enkele prijs met de Londenaren, die in het seizoen 2018/2019 wel ten koste van Ajax de finale van de Champions League bereikten. In de eindstrijd ging Tottenham ten onder tegen Liverpool.

In het seizoen 2019/2020 had Vertonghen al geen vaste basisplaats meer bij Tottenham en in de zomer van 2020 trok hij transfervrij naar Benfica. Vorig seizoen schopte Vertonghen het met de Portugezen - wederom ten koste van zijn oude club Ajax - tot de kwartfinales van de Champions League, maar hij werd er geen kampioen.

Vertonghen - door Anderlecht omschreven als "de absolute vaandeldrager van de Rode Duivels" - speelde een recordaantal van 139 wedstrijden voor België en behoort tot de 'Gouden Generatie' van het land. Zijn beste prestatie met de Belgen is een derde plek op het WK 2018.