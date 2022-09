Sc Heerenveen-doelman Andries Noppert, Brian Brobbey en Joey Veerman zijn vrijdag door bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-wedstrijden tegen Polen en België. Ook Kenneth Taylor en Pascal Struijk debuteren in de voorselectie van Oranje, die 32 spelers telt.

De 28-jarige Noppert maakt deze zomer de overstap van Go Ahead Eagles naar sc Heerenveen. Hij is naast Justin Bijlow, Jasper Cillessen, Remko Pasveer en Mark Flekken een van de vijf keepers in de voorselectie.

Brobbey keerde deze zomer definitief terug bij Ajax. De spits maakte in de eerste vier competitieduels twee doelpunten. Ook middenvelder Taylor was dit seizoen tweemaal trefzeker voor Ajax.

Veerman begon eveneens goed aan het seizoen bij PSV. Zowel in de Eredivisie als de voorronde van de Champions League scoorde de middenvelder twee keer in vier wedstrijden. Struijk speelt al sinds 2018 voor Leeds United en is inmiddels uitgegroeid tot basiskracht.

Van Gaal kondigde al aan dat hij met zijn voorselectie voor de Nations League-wedstrijden grotendeels zal voorsorteren op de WK-selectie van Oranje.

Oranje treft Polen en België

Oranje speelt donderdag 22 september in Warschau tegen Polen. Drie dagen later sluit de ploeg van Van Gaal de groepsfase van de Nations League in de Johan Cruijff ArenA af tegen België.

Nederland gaat met tien punten uit vier wedstrijden aan kop in groep 4 van de Nations League. De voorsprong op nummer twee België bedraagt drie punten. Polen staat met vier punten derde.

In de Nations League-wedstrijden bereidt Oranje zich voor op het WK in Qatar, dat op 20 november van start gaat. Voor Nederland begint het toernooi op 21 november met een ontmoeting met Senegal. Ecuador en gastland Qatar zijn de andere twee tegenstanders in de groepsfase.

Voorselectie Oranje

Nathan Aké (Manchester City), Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Ajax), Justin Bijlow (Feyenoord), Daley Blind (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Jasper Cillessen (NEC), Jordy Clasie (AZ), Memphis Depay (Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Mark Flekken (SC Freiburg), Cody Gakpo (PSV), Ryan Gravenberch (Bayern München), Vincent Janssen (Royal Antwerp FC), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Bruno Martins Indi (AZ), Andries Noppert (sc Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Pascal Struijk (Leeds United), Kenneth Taylor (Ajax), Jurriën Timber (Ajax), Joey Veerman (PSV), Stefan de Vrij (Internazionale) en Wout Weghorst (Besiktas).