Cody Gakpo heeft deze zomer lange tijd gedacht dat hij een transfer naar het Manchester United van trainer Erik ten Hag zou maken. Volgens de aanvaller, die donderdag besloot om toch bij PSV te blijven, werd vorige week pas duidelijk dat de Premier League-club geen optie meer was.

"Manchester United had zich aan het begin van de transferwindow gemeld. Daar waren we een beetje op aan het wachten. De signalen werden steeds positiever en op een gegeven moment dacht ik dat het weleens die kant op zou kunnen vallen", zegt de 23-jarige Gakpo vrijdag in een interview met PSV TV.

"Die optie (United, red.) vervaagde een beetje en vorige week helemaal. We hebben de hele window daarnaartoe gewerkt. In de laatste week heb ik alle opties bekeken. Uiteindelijk kwam PSV met een goede aanbieding en dat bleek voor mij de juiste keuze."

Manchester United besloot niet Gakpo, maar Ajax-aanvaller Antony naar Old Trafford te halen. De Braziliaan werd deze week voor 95 miljoen euro (exclusief bonussen) overgenomen van de Amsterdammers en mag zich de duurste Eredivisie-speler ooit noemen.

Gakpo werd de laatste dagen nog altijd in verband gebracht met een overstap naar de Premier League en hield die optie zelf ook open. Southampton en Leeds United zouden een akkoord met PSV hebben bereikt over de transfersom van de Nederlander, maar die koos er toch voor om in Eindhoven te blijven.

Gakpo wees clubs af na gesprek met Van Gaal

Die keuze volgde na een gesprek met onder anderen bondscoach Louis van Gaal, die Gakpo niet stimuleerde om in de slotfase van de transfermarkt nog te vertrekken. Over minder dan drie maanden begint het WK in Qatar en Gakpo is op dit moment, normaal gesproken, verzekerd van een plek in de selectie.

"Ik heb de trainer (Van Gaal, red.) gebeld om advies te vragen. Zijn advies was duidelijk: hij zei dat ik gewoon mijn gevoel moest volgen, maar dat een transfer in het seizoen met een WK niet ideaal is voor een speler. Omdat je ergens anders komt en moet wennen. Dat was ik ook met hem eens", aldus Gakpo.

"Vanuit mijn kant was het ook last minute allemaal. Tot vorige week dacht ik naar Manchester United zou gaan. Dan had ik in één week een andere club moeten kiezen. Dat is niet fijn voor PSV, omdat het last minute is. En voor mezelf ook niet, omdat het een beetje gehaast voelt."

Na het doorhakken van de knoop overheerst vooral opluchting bij Gakpo. "Het waren hectische dagen, weken en maanden. Het was de eerste keer dat ik een transferwindow meemaakte waarin ik zou kunnen blijven of gaan. Je hoopt dat er aan het begin van de window al duidelijkheid zou zijn. Ik ben blij dat het voorbij is."

Volgens het Eindhovens Dagblad wordt Gakpo binnenkort door PSV beloond met een nieuw contract. Naar verluidt gaat het niet om een verlenging van de verbintenis, maar wordt zijn contract opgewaardeerd.