Renate Jansen begint vrijdag in de basis bij de Oranjevrouwen in de belangrijke oefeninterland tegen Schotland (aftrap 20.00 uur). De rechtsbuiten van FC Twente krijgt van bondscoach Andries Jonker de voorkeur boven Jill Roord, die aan de linkerkant begint.

Opstelling Oranjevrouwen Van Domselaar; Wilms, Van der Gragt, Janssen, Casparij; Groenen, Van de Donk, Spitse; Jansen, Miedema, Roord.

De keuze voor Jansen is opvallend, omdat de aanvoerder van FC Twente op het afgelopen EK in Engeland geen enkele minuut maakte. Toenmalig bondscoach Mark Parsons gaf aan de rechterkant van de voorhoede de voorkeur aan Roord, Daniëlle van de Donk en Lineth Beerensteyn. De 31-jarige Jansen speelde 51 interlands voor Nederland. Op 29 november deed ze voor het laatst mee bij Oranje, in de oefeninterland tegen Japan (0-0).

Beerensteyn ontbreekt in de wedstrijdselectie van Jonker. Het is niet duidelijk waarom. Mede daardoor is Roord de linksbuiten van Nederland. Zij neemt de plaats in van Martens, die vanwege een blessure moest afhaken voor deze interlandperiode. Op het EK was Victoria Pelova nog de vervanger van Martens. Esmee Brugts zit op de bank.

Verder kiest Jonker bij zijn terugkeer als bondscoach van de Oranjevrouwen voor dezelfde namen als zijn ontslagen voorganger Parsons op het EK. Dat betekent dat Van de Donk, Groenen en Spitse op het middenveld staan en de achterhoede wordt bezet door Lynn Wilms, Stefanie van der Gragt, Dominique Janssen en Kerstin Casparij. Vivianne Miedema, die een twijfelgeval was voor het duel in Zwolle, staat in de spits.

Opvallend is dat Spitse de nieuwe aanvoerder van de Oranjevrouwen is. Miedema was vlak voor het EK door Parsons benoemd tot tweede aanvoerder, achter Sari van Veenendaal. Nadat Van Veenendaal gestopt was, lag het in de lijn der verwachting dat Miedema de nieuwe aanvoerder zou zijn. Jonker heeft besloten om de band om de arm van Spitse te schuiven.

De teruggekeerde Shanice van de Sanden en Kika van Es zijn door Jonker buiten de wedstrijdselectie gelaten. Beide routiniers werden door Parsons niet opgeroepen voor het EK, maar na het teleurstellend verlopen toernooi geeft Jonker ze allebei een nieuwe kans.

Bondscoach Andries Jonker stond maandag voor het eerst op het trainingsveld bij de Oranjevrouwen. Foto: Pro Shots

Jonker heeft anderhalve week voor cruciaal duel in WK-kwalificatie

Met de oefeninterland tegen Schotland begint Jonker aan zijn tweede periode als bondscoach van de Oranjevrouwen. De voormalige rechterhand van Louis van Gaal was in 2001 ook al eens de keuzeheer bij Nederland, zij het op interimbasis. Toen werkte hij met onder anderen Sarina Wiegman, Daphne Koster en Annemieke Kiesel-Griffioen.

De 59-jarige Jonker werd vorige week woensdag door de KNVB aangesteld als opvolger van de vertrokken Parsons. De geboren Amsterdammer heeft slechts anderhalve week de tijd om zijn ploeg te preparen voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd van dinsdag tegen IJsland.

Oranje moet normaal gesproken het duel in Utrecht winnen voor directe plaatsing voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Nederland is weliswaar koploper in de poule, maar nummer twee IJsland speelt vrijdagavond om 19.30 uur nog tegen Belarus. Bij een zege pakt IJsland de koppositie. Nederland-IJsland is dinsdag de laatste en beslissende wedstrijd in de groep.

Nederland-Schotland begint vrijdag om 20.00 uur in het stadion van Keuken Kampioen Divisie-club PEC Zwolle. Jonker zei maandag dat de oefeninterland volledig in het teken staat van het duel met IJsland.