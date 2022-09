AZ mag over twee weken in de eerste thuiswedstrijd in de groepsfase van de Conference League tegen FC Vaduz geen kaarten voor de sfeervakken verkopen.

De UEFA heeft de Alkmaarders die straf opgelegd vanwege ongeregeldheden tijdens het duel met het Portugese Gil Vicente op 18 augustus. In die wedstrijd in de play-offs van de Conference League gooiden supporters voorwerpen op het veld. Vanwege de ongeregeldheden krijgt AZ ook een boete van 50.000 euro.

AZ won het thuisduel met 4-0 en zette zo een grote stap naar de groepsfase van de Conference League. De ploeg van trainer Pascal Jansen wist een week later ook de uitwedstrijd tegen Gil Vicente te winnen (1-2).

De groepsfase van de Conference League begint donderdag voor AZ met een uitwedstrijd tegen het Oekraïense SC Dnipro-1.