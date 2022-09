Manchester United bewees donderdagavond met een 0-1-zege op Leicester City op de goede weg te zijn, maar Erik ten Hag wil ook na de derde overwinning op rij nog niet te hoog van de toren blazen. De Nederlander weet dat zijn ploeg er nog lang niet is.

"Het is denk ik nog te vroeg om te zeggen dat we voor een ommekeer hebben gezorgd. We willen een bepaalde winnende cultuur bij de club inslijpen, maar dat is een proces. Het moet een soort levenswijze worden voor de spelers en de coaches", zei Ten Hag op zijn persconferentie in het King Power Stadium.

Hoe dan ook ziet de toekomst van Ten Hag en Manchester United er een stuk rooskleuriger uit dan aan het begin van het seizoen. 'The Red Devils' verloren de eerste twee wedstrijden, met de 4-0-nederlaag tegen Brentford als absoluut dieptepunt.

Manchester United richtte zich op met een fraaie zege op Liverpool (2-1) en door daaropvolgende overwinningen op Southampton en Leicester City (allebei 0-1) lijkt de rust op Old Trafford teruggekeerd. Jadon Sancho zorgde tegen Leicester in de 23e minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

86 Sancho zet United van Ten Hag op voorsprong bij Leicester

Ronaldo en Casemiro reserve tegen Leicester City

Ten Hag koos er tegen Leicester City opnieuw voor koos om Cristiano Ronaldo op de bank te laten beginnen. De Portugees zal eraan moeten wennen, want hij slaagde er op Deadline Day niet in een transfer af te dwingen. Ook middenvelder Casemiro, die deze zomer voor zo'n 70 miljoen euro werd overgenomen van Real Madrid, moest genoegen nemen met een invalbeurt.

Ten Hag wilde daar nog geen conclusies aan verbinden. "Het is nog heel vroeg in het seizoen en we hebben een selectie met meer dan elf spelers die in de basis kunnen staan. Dat is wat je nu ziet. Maar het zou kunnen dat spelers die nu op de bank zitten, over één, twee of drie weken aan de aftrap staan."

Manchester United vervolgt de competitie zondag al met een thuiswedstrijd tegen koploper Arsenal. De kans is aanwezig dat Antony dan zijn debuut kan maken voor 'The Red Devils'. De Braziliaan werd deze week voor 95 miljoen euro (exclusief bonussen) overgenomen van Ajax.