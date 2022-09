Chelsea is er donderdag op de laatste dag van de transferperiode alsnog in geslaagd om de gewenste verdedigende middenvelder aan te trekken. De Premier League-club, die eerder in de markt was voor PSV'er Ibrahim Sangaré en Ajacied Edson Álvarez, versterkte zich op huurbasis met Denis Zakaria van Juventus.

De 25-jarige Zakaria was voor Chelsea het alternatief nadat zowel PSV als Ajax een miljoenenbod op hun verdedigende middenvelder afsloeg. Ajax wilde met Álvarez niet nog een basiskracht verliezen en ook bij PSV lukte het Chelsea niet om Sangaré los te weken.

Chelsea heeft in de huurdeal met Juventus een optie tot koop bedongen om Zakaria na het seizoen definitief over te nemen. Volgens Engelse media gaat het in dat geval om een bedrag van zo'n 35 miljoen euro.

Zakaria staat sinds januari van dit jaar onder contract bij Juventus, dat hem voor 8,6 miljoen euro overnam van Borussia Mönchengladbach. De veertigvoudig Zwitsers international speelde in het afgelopen half jaar vijftien duels voor de Serie A-club.

Chelsea was zeer actief in de laatste uren van de transferperiode. 'The Blues' trokken ook Pierre-Emerick Aubameyang van FC Barcelona aan, terwijl Marcos Alonso de omgekeerde weg bewandelde.