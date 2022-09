FC Barcelona heeft Héctor Bellerín teruggehaald. De rechtsback, die eerder in de jeugdopleiding van Barcelona actief was, komt over van Arsenal en tekent een eenjarig contract in het Camp Nou. Tegelijkertijd zwaait Barcelona Martin Braithwaite uit naar Espanyol.

Bellerín had geen zicht op speelminuten bij Arsenal, waardoor de Londense club akkoord ging met een beëindiging van zijn contract. Daarmee was voor de 27-jarige vleugelverdediger de weg vrij voor een terugkeer bij het geïnteresseerde Barcelona.

Bij de Catalaanse grootmacht was een vacature op de rechtsbackpositie vrijgekomen door het vertrek van Sergiño Dest. De Amerikaans international wordt voor een jaar verhuurd aan AC Milan, dat bovendien een optie tot koop heeft bedongen.

Bellerín verliet Barcelona in de zomer van 2011 voor Arsenal. De Spanjaard was lange tijd een belangrijke basisspeler bij de Londenaren en kwam uiteindelijk tot 239 duels voor de club. Afgelopen seizoen verhuurde Arsenal de back aan Real Betis.

Braithwaite naar Espanyol

Er was nog meer transfernieuws bij Barça: Martin Braithwaite vervolgt zijn loopbaan bij Espanyol. Nadat de 31-jarige spits samen met Barcelona overeenstemming had bereikt over een ontbinding van zijn contract, kon de zestigvoudig Deens international zich aansluiten bij Espanyol.

Braithwaite speelde in totaal 58 wedstrijden voor Barcelona, waarin hij tien keer tot scoren kwam. De Deense routinier won met de club in 2021 de Spaanse beker. Braithwaite was eerder actief voor Esbjerg fB, Toulouse, Middlesbrough, Girondins de Bordeaux en Leganés.