FC Barcelona heeft donderdag op Deadline Day afscheid genomen van Pierre-Emerick Aubameyang. De spits tekent een tweejarig contract bij Chelsea en keert daarmee terug in de Premier League. Marcos Alonso (Chelsea) en Héctor Bellerín (Arsenal) vertrokken juist uit de Premier League en tekenden een contract bij FC Barcelona.

Met de overstap komt er voor Aubameyang een einde aan een kort avontuur in Barcelona. De spits kwam in januari dit jaar transfervrij over van Arsenal, maar kwam slechts tot 24 wedstrijden in het shirt van Barcelona. Daarin was hij dertien keer trefzeker.

Chelsea betaalt naar verluidt 14 miljoen euro voor de 33-jarige Aubameyang en daarnaast is linksback Marcos Alonso in de deal betrokken. De 31-jarige Spanjaard, die in de jeugd van Real Madrid speelde, verlaat Chelsea en tekent een contract bij FC Barcelona.

Voor Aubameyang betekent de transfer na zijn eerdere avontuur bij Arsenal een terugkeer in de Premier League. Bij Chelsea, dat Romelu Lukaku en Timo Werner deze transferwindow zag vertrekken, moet hij de spitspositie in gaan vullen.

Héctor Bellerín keert terug bij FC Barcelona. Héctor Bellerín keert terug bij FC Barcelona. Foto: Getty Images

Barcelona haalt Bellerín terug

Het was een drukke laatste transferdag bij Barça, want eerder op de avond maakte de club de terugkeer van Bellerín bekend. De Spanjaard doorliep de jeugdopleiding Barcelona, maar verliet de club in 2011 voor Arsenal zonder een wedstrijd in de hoofdmacht te spelen.

Bellerín was lange tijd een belangrijke speler Arsenal, maar onder manager Mikel Arteta kwam hij weinig aan spelen toe. Afgelopen seizoen verhuurde de Premier League-club de back aan Real Betis en ook dit seizoen was hij niet de eerste keuze.

Het contract van Bellerín werd bij Arsenal door het gebrek aan perspectief ontbonden, waardoor de weg voor de 27-jarige vleugelverdediger vrij was voor een terugkeer in zijn geboortestad. Bij Barça was een vacature op de rechtsbackpositie vrijgekomen door het vertrek van Sergiño Dest.

Net als Dest vertrok ook Martin Braithwaite op Deadline Day bij Barcelona. De 31-jarige spits liet zijn contract ontbinden, waarna hij een driejarig contract tekende bij stadgenoot Espanyol. Braithwaite speelde in totaal 58 wedstrijden voor Barcelona, waarin hij tien keer scoorde.