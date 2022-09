PSV neemt per direct afscheid van Carlos Vinícius. Benfica heeft de huurdeal met de Eindhovenaren donderdag beëindigd en de 27-jarige aanvaller verkocht aan Fulham.

Naar verluidt betaalt de Premier League-club minimaal 5 miljoen euro aan Benfica voor de diensten van de Braziliaan. Middels bonussen kan dit bedrag oplopen tot 11 miljoen euro.

Vinícius streek vorig jaar op huurbasis neer bij PSV, maar de aanvaller fungeerde in Eindhoven voornamelijk als invaller. Hij kwam tot 38 wedstrijden voor PSV, waarin hij 7 doelpunten maakte.

Vinícius, die nog twee jaar vastlag bij Benfica, heeft in Londen voor drie seizoenen getekend. Eerder was hij actief voor Real SC, Napoli, Rio Ave, AS Monaco en Tottenham Hotspur.

"Ik ben blij met mijn terugkeer in de Premier League", reageert Vinícius op de site van Fulham. "Ik heb de laatste jaren veel ervaring opgedaan en ik denk dat ik Fulham vooruit kan helpen."

Fulham promoveerde afgelopen seizoen na één jaar afwezigheid naar de Premier League. De club uit Londen is het seizoen overtuigend begonnen en staat na vijf wedstrijden achtste op de ranglijst.