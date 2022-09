Erik ten Hag heeft donderdag voor de derde keer op rij een overwinning geboekt met Manchester United in de Premier League. In een grotendeels gelijkopgaande wedstrijd werd Leicester City met 0-1 verslagen.

Het enige doelpunt kwam op naam van Jadon Sancho, die in de eerste helft koeltjes afrondde na een aanval waarbij United veel ruimte kreeg. De assist kwam op naam van Marcus Rashford.

Ten Hag gaf zomeraanwinsten Tyrell Malacia, Lisandro Martínez en Christian Eriksen wederom een basisplaats. Malacia en Martínez kregen een gele kaart. Van de andere nieuwelingen viel Casemiro in en was Antony nog niet beschikbaar.

Ruim twintig minuten voor tijd betrad ook Cristiano Ronaldo als invaller het veld. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar werd lang in verband gebracht met een vertrek uit Manchester, maar Ten Hag zei woensdag Ronaldo niet kwijt te willen.

Na een stroeve competitiestart met nederlagen tegen Brighton & Hove Albion en Brentford lijkt Ten Hag de stijgende lijn te pakken te hebben met United. Onlangs werd al van Liverpool (2-1) en Southampton (0-1) gewonnen.

De volgende wedstrijd is zondag, wanneer koploper Arsenal naar Old Trafford komt. Vier dagen daarna volgt een thuisduel met Real Sociedad in de Europa League.

Top vijf na vijf Premier League-speelrondes 1. Arsenal 5-15 (+9)

2. Manchester City 5-13 (+14)

3. Tottenham Hotspur 5-11 (+6)

4. Brighton & Hove Albion 5-10 (+3)

5. Manchester United 5-9 (-2)

86 Sancho zet United van Ten Hag op voorsprong bij Leicester

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League