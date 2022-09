Teun Koopmeiners heeft Atalanta donderdagavond met een hattrick drie punten bezorgd. De middenvelder maakte alle doelpunten voor zijn ploeg in de 3-1-zege op Torino, waar Perr Schuurs de hele wedstrijd op de bank zat. Koopmeiners is de vierde Nederlander met een hattrick in de Serie A, na Faas Wilkes, Wim Kieft en Marco van Basten.

Atalanta, met Koopmeiners en Marten de Roon in de basis, creëerde in de eerste helft meer kansen, maar een doelpunt bleef lang uit. Vlak voor rust brak Koopmeiners de ban door een penalty te benutten: 1-0.

Direct na de pauze was het weer raak voor de Nederlandse middenvelder. Hij schoot van buiten het strafschopgebied knap raak. Even later leek hij ook nog een assist te geven op Rafael Tolói, maar de verdediger schoot op de lat.

Nikola Vlasic maakte halverwege de tweede helft de aansluitingstreffer voor Torino, maar het slotakkoord was voor Koopmeiners. Hij schoot opnieuw vanaf 11 meter raak en bepaalde de eindstand op 3-1. Door de zege stijgt Atalanta naar de eerste plek in de Serie A met tien punten uit vier duels.

Bologna en Salernitana speelden met 1-1 gelijk. De thuisploeg, met Nederlanders Jerdy Schouten en Denso Kasius in de basis, kwam op voorsprong via Marko Arnautovic. Vlak voor tijd maakte Boulaye Dia gelijk namens Salernitana. Joshua Zirkzee debuteerde voor Bologna door tien minuten voor tijd in te vallen. Bij Salernitana speelde Tonny Vilhena negentig minuten mee.

