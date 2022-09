De Graafschap heeft donderdag op bezoek bij Telstar de eerste overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg van trainer Adrie Poldervaart won het uitduel, waarin beide clubs een eerbetoon brachten aan de overleden Simon Kistemaker, met 0-1.

Giovanni Korte kroonde zich in het bijzondere duel in Velsen-Zuid tot matchwinner. De oud-speler van onder meer ADO Den Haag, NAC Breda en SC Cambuur gleed in de vijftigste minuut een lage voorzet van Jeffry Fortes binnen.

Het duel tussen beide clubs stond in het teken van de eerste editie van de 'Kist Cup'. Beide clubs brachten daarmee een eerbetoon aan Simon Kistemaker, die afgelopen november op 81-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker.

Kistemaker was in het verleden trainer van zowel De Graafschap als Telstar. De 'Kist Cup' gaat over twee Keuken Kampioen Divisie-duels tussen De Graafschap en Telstar en op basis van het onderlinge resultaat wordt de winnaar bepaald. De return in Doetinchem vindt op 3 februari plaats.

Voor de wedstrijd werden er diverse activiteiten georganiseerd om geld op te halen. Alle opbrengsten rondom het duel komen ten goede aan Support Casper, een stichting die zich in zet voor onderzoek naar alvleesklierkanker.

Naast een eerste stap naar de winst van de 'Kist Cup' deed De Graafschap goede zaken op de ranglijst. Het betekende voor de 'Superboeren' na één remise en twee nederlagen de eerste overwinning van het seizoen.

