AZ is donderdag in de thuiswedstrijd tegen NEC op een gelijkspel blijven steken. Ondanks een overwicht en een flink aantal kansen kwamen de Alkmaarders niet verder dan 1-1.

NEC kwam na rust zelfs op voorsprong dankzij een goal van verdediger Iván Márquez. AZ trok de stand snel gelijk via Jens Odgaard, die er als enige in slaagde om de sterk keepende Jasper Cillessen te passeren.

De doelman van Oranje verrichte elf reddingen. In dit nog prille seizoen kwamen alleen sc Heerenveen-keeper Andries Noppert en Stijn van Gassel van Excelsior tot dat aantal in een wedstrijd.

Het resultaat in het AFAS Stadion betekent voor AZ het eerste puntenverlies van het seizoen. De ploeg van trainer Pascal Jansen was begonnen met zeges op Go Ahead Eagles (2-0), Sparta Rotterdam (2-3) en SC Cambuur (0-1).

Het NEC van coach Rogier Meijer staat na vier wedstrijden op vijf punten. In de volgende speelronde komt sc Heerenveen op bezoek. AZ speelt dan een uitwedstrijd tegen FC Emmen.

Jens Odgaard maakte zijn eerste doelpunt voor AZ.

AZ krijgt genoeg kansen op winst

Vanaf het begin was AZ donderdag de bovenliggende partij. Schoten van Myron van Brederode, Tijjani Reijnders, Pantelis Hatzidiakos en Jordy Clasie leidden niet tot goals, net als een poging van NEC'er Oussama Tannane.

De verhoudingen leken een voorbode voor een Alkmaars doelpunt, maar niets bleek minder waar. Vroeg in de tweede helft zorgde NEC-verdediger Márquez bij een hoekschop met een fraaie kopbal voor 0-1.

Daarmee was de wedstrijd los, want niet veel later was het weer gelijk. Cillessen had geen antwoord op een afstandsknal van Odgaard, die zijn eerste doelpunt als AZ'er maakte.

AZ ging vol op jacht naar de winst en kreeg kansen, maar keer op keer stond de van Valencia overgekomen Cillessen in de weg namens NEC. De grootste kans was vlak voor tijd voor invaller Yusuf Barasi, die tegen een verdediger aan schoot bij een van de weinige momenten dat Cillessen al geklopt was.

Jasper Cillessen verrichte elf reddingen in het AFAS Stadion.

