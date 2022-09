Julian Draxler speelt dit seizoen voor het Benfica van trainer Roger Schmidt. Paris Saint-Germain is donderdag akkoord gegaan met een verhuur van de Duitser, die in Parijs niet in de plannen voorkwam.

Draxler staat sinds januari 2017 onder contract bij PSG, maar groeide nooit uit tot onbetwiste basisspeler. De aanvallende middenvelder annex aanvaller speelde tot op heden 198 wedstrijden voor de Franse grootmacht en maakte daarin 26 doelpunten.

Dit seizoen zat Draxler nog niet in de wedstrijdselectie van trainer Christophe Galtier, waardoor PSG openstond voor een tijdelijke transfer. De 58-voudig Duits international hoopt zich bij het Benfica van landgenoot Schmidt weer in de kijker te spelen voor de nationale ploeg.

Benfica gaat momenteel aan kop in de Portugese competitie na vier overwinningen op rij. Bovendien plaatste de ploeg van oud-PSV-trainer Schmidt zich voor de groepsfase van de Champions League. In het miljoenenbal neemt de club het op tegen PSG, Juventus en Maccabi Haifa.

Met het vertrek van onder anderen Draxler maakte PSG ruimte voor de komst van Carlos Soler. De 25-jarige middenvelder komt voor ongeveer 17 miljoen euro over van Valencia en heeft voor vijf jaar getekend in Parijs.