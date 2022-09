Het Manchester United van Erik ten Hag heeft donderdag op Deadline Day een extra keeper toegevoegd aan de selectie. Martín Dúbravka komt op huurbasis over van Newcastle United. Fulham maakte eerder op de dag de komst van Willian bekend.

Met de komst van Dúbravka lijkt manager Ten Hag zijn selectie voor komend seizoen rond te hebben. De Nederlandse coach had tot dusver alleen de beschikking over Tom Heaton als eventuele vervanger van eerste doelman David de Gea.

De 33-jarige Dúbravka is Slowaaks international. Hij was in de eerste duels van dit seizoen bij Newcastle United tweede doelman achter Nick Pope. In de huurdeal heeft Manchester United een optie tot koop bedongen.

"Het geeft me een heel speciaal gevoel om bij United aan de slag te gaan", vertelt Dúbravka op de website van Manchester United. "Het is voor mij een mooie kans om samen te werken met keepers als De Gea en Heaton."

United heeft tot donderdag middernacht om spelers aan te trekken, maar de recordkampioen lijkt uitgewinkeld. De club presenteerde deze zomer Lisandro Martínez, Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Casemiro en Antony als aanwinsten.

Willian op het trainingscomplex van Fulham.

Fulham haalt bedreigde Willian terug

Fulham deed donderdag eveneens zaken op de transfermarkt. De Premier League-club nam Layvin Kurzawa op huurbasis over van Paris Saint-Germain en legde Willian voor één jaar vast. De Braziliaan keert zodoende terug in de Premier League, waarin hij eerder voor Chelsea en Arsenal speelde.

Willian was transfervrij op te pikken nadat hij zijn contract bij Corinthians deze zomer had laten ontbinden. Hij tekende na het vertrek bij Arsenal in 2021 een contract voor twee jaar in zijn thuisland, maar kreeg tal van bedreigingen van fans en verscheurde in overleg met de club zijn verbintenis.

"Ik ben blij hier te zijn en vooral blij om terug te keren in de Premier League", zegt de 34-jarige Willian op de website van zijn nieuwe werkgever. "Fulham is een club die de ambitie heeft om verder te groeien en daar wil ik onderdeel van zijn."

Fulham promoveerde afgelopen seizoen na één jaar afwezigheid weer naar de Premier League. De club uit Londen is het seizoen sterk begonnen en staat na vijf wedstrijden zevende op de ranglijst.

