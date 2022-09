Justin Kluivert gaat zijn vader Patrick achterna met een tijdelijke overstap naar Valencia CF. De Spaanse club huurt de buitenspeler van AS Roma, dat het contract van de buitenspeler naar verluidt met twee jaar verlengt.

Kluivert had bij AS Roma nog een contract tot medio 2023 en was zonder verlenging na dit seizoen transfervrij geweest. In de Italiaanse hoofdstad werd hij voor dit seizoen overbodig geacht. In de voorbereiding trainde de aanvaller al niet mee met het eerste elftal.

Kluivert treedt met de transfer in de voetsporen van zijn vader Patrick, die in het seizoen 2005/2006 ook voor de club uit de sinaasappelstad speelde. Destijds kwam de spits tot tien wedstrijden voor Valencia, waarin hij één keer scoorde.

"Van ouders naar kinderen", zegt de 23-jarige Kluivert vertaald naar het Nederlands in een video op de clubkanalen van Valencia. De Spaanse club heeft een optie bedongen om Kluivert voor zo'n 15 miljoen euro definitief over te nemen.

Patrick Kluivert in 2006 in het shirt van Valencia. Patrick Kluivert in 2006 in het shirt van Valencia. Foto: ANP

Derde verhuurperiode voor Kluivert

Het is de derde verhuurperiode voor Kluivert in vier jaar. Eerder kwam hij op huurbasis uit voor RB Leipzig (2020/2021) en OGC Nice (afgelopen seizoen). In het zuiden van Frankrijk kwam de tweevoudig Oranje-international tot 31 wedstrijden.

Eerder deze week leek Kluivert op weg naar het Engelse Fulham. Roma en de club uit Londen hadden al een akkoord over een permanente overgang, maar Kluivert voldeed naar verluidt niet aan de voorwaarden voor een werkvergunning in Engeland.

Kluivert staat sinds de zomer van 2018 onder contract bij AS Roma, dat destijds ruim 17 miljoen euro voor hem betaalde aan Ajax. Bij de 'Giallorossi' speelde Kluivert tot nu toe 68 wedstrijden. Daarin scoorde hij negen keer en was hij tien keer aangever bij een doelpunt.